CE LO VEDETE MATTHEW MCCONAUGHEY SUL ''TITANIC'' CON KATE WINSLET? SE LA RISPOSTA È NO, AVETE FATTO LA STESSA SCELTA DEI PRODUTTORI DEL FILM CHE PUNTARONO SU LEO DICAPRIO –MCCONAUGHEY, PERÒ, AVEVA FATTO IL PROVINO E PENSAVA PURE DI ESSERE ANDATO BENE: “ERO SICURO DI AVERE LA PARTE. NON HO MAI CAPITO PERCHÉ SONO STATO SCARTATO. È STATO DEVASTANTE” – LA RIVINCITA PER LUI È ARRIVATA QUALCHE ANNO DOPO QUANDO…

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

matthew mcconaughey per dalla buyers club

Ce lo vedete Matthew McConaughey insieme con Kate Winslet nella scena clou di Titanic al posto di Leonardo Di Caprio? Se la risposta è no, la pensate allo stesso modo dei produttori del film che, dopo aver fatto un provino al biondo attore di "Come farsi lasciare in 10 giorni", preferirono infatti affidare la parte di Jack Dawson a Di Caprio, decisione che ha probabilmente contribuito a fare della pellicola del 1997 un successo planetario, stante l'alchimia cinematografica fra i due protagonisti.

DI CAPRIO WINSLET TITANIC

E pensare che il povero McConaughey pensava pure di essere andato bene all'audizione.

«Sono andato a fare il provino per Titanic, lo volevo davvero - ha rivelato l'attore, che domenica ha compiuto 49 anni, in una puntata dell'Hollywood Reporter's 'Awards Chatter podcast - e ho fatto l'audizione con Kate Winslet ed è stata una buona audizione, tanto è vero che me ne andai da lì abbastanza sicuro di aver avuto la parte. Invece non l'ho avuta, non me l'hanno offerta, non ho mai capito il motivo ed è stato devastante».

INTERSTELLAR MATTHEW MCCONAUGHEY

La rivincita

Superata la delusione, McConaughey si è comunque consolato con la sfilza di commedie romantiche che ha fatto negli anni 2000 e che, contrariamente a molti suoi colleghi, non rimpiange affatto.

«Erano divertenti, mi pagavano bene e non vedevo l'ora di farle - ha ammesso Matthew - perché non erano pellicole in cui dovevi scavare in profondità per il tuo personaggio.

matthew mcconaughey

Mi piaceva andare a lavorare, vivere su una spiaggia e andare in giro senza maglietta, che era esattamente quello che facevo prima di diventare famoso».

Sposato dal 2012 con la modella brasiliana Camila Alves, da cui ha avuto tre figli (Levi, 10 anni; Vida, 8 e Livingston, 5), McConaughey la rivincita su Di Caprio se l'è comunque presa nel 2013, vincendo l'Oscar come miglior attore protagonista (per il film biografico Dallas Buyers Club, dove interpretava un cowboy affetto da Aids) due anni prima del suo "sfidante" di Titanic (che si aggiudicò la preziosa statuetta nel 2015 per Revenant - Redivivo).

billy zane leonardo di caprio kate winslet MATTHEW MCCONAUGHEY MATTHEW MCCONAUGHEY GOLD matthew mcconaughey MATTHEW MCCONAUGHEY GOLD matthew mcconaughey mattew mcconaughey matthew mcconaughey e la moglie camila alves matthew mcconaughey e la moglie 7 true detective woody harrelson e matthew mcconaughey true detective matthew mcconaughey jpeg Matthew McConaughey interstellar woody harrelson e matthew mcconaughey matthew mcconaughey matthew mcconaughey fuma erba matthew mcconaughey MATTHEW MCCONAUGHEY matthew mcconaughey