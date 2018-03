RICUCCI

1 - «CENE, SERATE E RAGAZZE COSÌ RICUCCI HA PAGATO LA SENTENZA FAVOREVOLE»

Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

Una lunga serie di addebiti sulla carta di credito di un intermediario, alcuni (frenetici) video girati durante una serata alla discoteca «Nice» in zona via Veneto e una nuova serie di intercettazioni, portano Stefano Ricucci in carcere per la terza volta. L'ex immobiliarista è accusato di corruzione, assieme al suo socio in affari Liberato Lo Conte, nei confronti del giudice tributarista Nicola Russo.

In un contenzioso con il Fisco, il magistrato avrebbe assicurato la vittoria alla sua «Magiste Real Estate» e più precisamente il rimborso di venti milioni di euro di Iva versata in precedenza. Cene, regali e ragazze, secondo uno schema classico, sarebbero stati la contropartita. Prove della frequentazione fra Ricucci e Russo vengono anche da un video girato con il cellulare dall' ex immobiliarista. Immagini riprese la notte fra il 13 e il 14 luglio 2015 e rintracciate dai finanzieri del Tributario durante alcune perquisizioni. Il giudice, in t-shirt e jeans, con ragazze al seguito, alza il pollice in segno di approvazione, assieme a Lo Conte mentre Ricucci filma ogni cosa.

L'inchiesta potrebbe allargarsi ad altre sentenze pilotate: «Altamente probabile - si legge in un passaggio dell'ordinanza del gip Gaspare Sturzo - che Russo (ai domiciliari, ndr) sia inserito in un contesto corruttivo ben più ampio» come proverebbe il legame fra queste indagini e quelle che a febbraio hanno portato in carcere l'avvocato di Russo, Pietro Amara e all'iscrizione nel registro degli indagati di Riccardo Virgilio, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Agli atti sono finite le testimonianza del direttore del bar dell'Hotel De Russie e dell'albergatore dell'Hotel Valadier: raccontano di cene e aperitivi fra giudice ed ex immobiliarista. Gli inquirenti parlano di «una continuità di rapporti (fra i tre, ndr) almeno fino al settembre 2016».

Video a parte, i rapporti fra Russo, Ricucci e Lo Conte sono improntati a una certa prudenza, cosi, durante le conversazioni fra l'immobiliarista e il suo socio, il giudice viene ribattezzato «zio», «figa», o «fidanzata». In un caso si decide di far scegliere a Russo un braccialetto per la sua fidanzata presso una gioielleria del centro. Indicativa una conversazione fra Russo e Lo Conte.

Quest'ultimo chiede di incontrare il giudice presso il De Russie e il tributarista, accettando l'incontro, precisa di non voler intorno altre persone: «Senza annessi e connessi, affini o collaterali, ascendenti o discendenti, cazzi e mazzi, pizza e cozze» dice. Il riferimento, per l'accusa, è alle ragazze che solitamente popolano gli incontri.

Lungo l'elenco delle cene pagate a Russo attraverso il mediatore Vincenzo Sangermano: serate a base di pesce all'Assunta Madre, all'Art Café di villa Borghese pagate fra i 200 e i 1.850 euro. A confermare le accuse nei confronti degli indagati interviene anche la testimonianza di Dridi Zaineb, una delle ragazze. La donna racconta di aver ceduto a Russo una scheda telefonica intestata alla sorella per le conversazioni più delicate ma soprattutto testimonia di notti trascorse all'Hotel Valadier e pagate da altri: «La sera dell' 8 marzo sono stata accompagnata all' Hotel Valadier da Stefano Ricucci in macchina insieme a Nicola e Camilla Russo e la mia amica Nicole».

2 - VITA DA RICUCCI

Francesco Salvatore per “la Repubblica – Roma”

Dalle serate stellate al carcere di Regina Coeli. Nuovo arresto per Stefano Ricucci, l'immobiliarista di Zagarolo con la passione per gli affari e la bella vita. Stavolta il "furbetto del quartierino" è finito in manette per una storia di corruzione. Una vicenda che racchiude in sé lo stile di vita dell'ex odontotecnico, sempre pronto a fare il colpaccio a suon di quattrini non tralasciando mai il jet set.

Ieri mattina i finanzieri del nucleo di polizia tributaria lo hanno ammanettato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, per aver organizzato e fatto pagare al suo socio cene e serate in locali lussuosi, con contorno di belle ragazze. Posti esclusivi come il ristorante Assunta Madre e il Valadier, dove andavano a cenare. Piuttosto che aperitivi all'hotel De Russie e nottate a suon di musica all'Art Cafè. Obiettivo era convincere il giudice della commissione tributaria Nicola Russo, ex componente del Consiglio di Stato, ai domiciliari e già sospeso, a pilotare in suo favore una sentenza da 19 milioni di euro. E stando all' accusa contestata dai procuratori aggiunti Giuseppe Cascini e Paolo Ielo ci sarebbe riuscito.

Una vita di alti e bassi, dunque, quella di Ricucci. Nato alle porte di Roma 57 anni fa, Ricucci studia da odontoiatra ma nel giro di pochi anni i suoi interessi virano nell' immobiliare. La sua figura assurge alle cronache nei primi anni del 2000, per aver messo a segno colpi nel mondo finanziario e per rovinose cadute. Ma anche per non disdegnare le copertine.

In quegli anni diventa famoso per la tentata scalata al gruppo Rcs e per lo scandalo Bancopoli. Insieme ai " furbetti del quartierino" inizia a rastrellare azioni del gruppo Rizzoli mentre il gip gli sequestra le azioni della Banca Antonveneta e poi lo arresta: patteggerà un anno di carcere e gli saranno confiscati 29 milioni. La sua vita privata, fino a quel momento, è da favola: prima degli scivoloni vive in un palazzo al Pinciano, Villa Corelli, di fronte a Villa Borghese, e si sposa sul monte Argentario, a Villa Feltrinelli, di sua proprietà, con l'attrice Anna Falchi, da cui due anni dopo si separerà.

Passa poco, però, perché venga tirato nuovamente in ballo per vicende giudiziarie. Il fallimento della Magiste International, nel 2007, processo che nel gennaio scorso lo ha visto assolto perché il fatto non sussiste. Più recentemente, nel 2015, gli schiaffi all' ex fidanzata modella, Patrizia Bonetti, poco più che ventenne: al termine di una serata tra i suoi posti di riferimento, il ristorante Assunta Madre, il Valadier e il De Russie, dopo una lite, gli ha fatto un occhio nero, che gli è valso l' accusa di lesioni.

Quindi arriviamo all' episodio di ieri, dove ha unito le sue due passioni: il business milionario e la vita mondana. L' una per arrivare all' altro. Tra luci soffuse, bicchieri di alcol, belle e giovani donne, ci stava provando. L' ennesima scorciatoia che l' ha portato di nuovo in carcere.