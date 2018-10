CERETTA ASSICURATA – SULLE PASSERELLE DELLA LOS ANGELES FASHION WEEK HANNO SFILATO I COSTUMI CREATI ESCLUSIVAMENTE CON IL NASTRO ADESIVO DELLA CASA DI MODA "BLACK TAPE PROJECT" – UNA SFILATA MOLTO HOT, VISTO CHE LE CREAZIONI COPRIVANO A MALAPENA LE PARTI INTIME E I CAPEZZOLI DELLE MODELLE – PER CHI VOLESSE SFIDARE LE SPIAGGE, I COSTUMI SONO IN VENDITA AL COSTO DI…

DAGONEWS

costumi 9

Costumi in stile Borat, bikini che coprono a malapena le zone intime e strane forme geometriche ricreate sul corpo: alla Los Angeles Fashion Week ha sfilato la casa di moda ‘Black Tape Project’, che ha mandato in passerella le proprie modelle coperte solo di nastro adesivo.

I costumi, interi o bikini, sono stati creati con tanti piccoli pezzi di nastro adesivo e sui corpi delle modelle che hanno sfilato sembravano dei tatuaggi: dai più classici, molto simili ai “normali” costumi di stoffa, a quelli più particolari che coprivano soltanto le parti intime e i capezzoli fino al costume intero in stile Borat.

Le creazioni sono opera di Joel Alvarez, fotografo di Miami, che durante uno shooting con del nastro adesivo ha avuto un’illuminazione: dal 2008 ha ampliato il progetto, facendo delle ricerche anche sui diversi tipi di adesivi e adesso vende le sue creazioni a Miami, a Ibiza, in Francia, in Norvegia e in Canada.

costumi 8

Sul sito web il costume dorato è in vendita per 49,99 dollari: chi volesse provare a comporsi da solo il proprio costume dovrà solo seguire le istruzioni. Poi bisognerà trovare il coraggio per presentarsi in spiaggia.

costumi 6 costumi 7 costumi 5 costumi 3 costumi 4 costumi 10 costumi 1 costume di nastro adesivo 9 costume di nastro adesivo 8 costume di nastro adesivo 7 costume di nastro adesivo 6 costume di nastro adesivo 3 costume di nastro adesivo 21 costumi 2