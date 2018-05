CHE AFFARE, LE NOZZE DEL NOTO (A NOTO) – I MATRIMONI VIP SONO UN BUSINESS PER I BORGHI ANTICHI. LA CITTÀ GIOIELLO DEL BAROCCO SICILIANO SI SFREGA LE MANI PER QUELLO FEDEZ-FERRAGNI. LA COPPIA VUOLE TRASFORMARLA IN UNA PICCOLA COACHELLA – DAL PRETE RAP AL FLOWER POWER, IL SÌ DI F&F EQUIVARRÀ A UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA MILIONARIA

Emanuela Minucci per la Stampa

Chissà quanti like si aggiudicherà il matrimonio tra il rapper Fedez e la blogger Chiara Ferragni, che si celebrerà il primo settembre in una spettacolare masseria dell' 800 a una manciata di chilometri da Noto, gioiello del Barocco tutelato dall' Unesco.

In quella porzione di Sicilia ancora non credono che la coppia più social del momento abbia scelto i luoghi già miracolati dal commissario Montalbano per dirsi un super-mediatico sì.

Eppure, ai grattacieli di New York, alle spiagge caraibiche e ai castelli nel Sud della Francia, la coppia F&F, un amore diventato un brand, ha preferito la terra degli arancini.

E, alla base della decisione, non c' è neppure un contratto segreto con Dolce&Gabbana che considerano la Sicilia un' inesauribile fonte d' ispirazione.

Stavolta pare proprio che il business, la moda, Instagram, Facebook, Twitter e compagnia socializzante, non c' entrino. «È una questione di ritorno alle origini - spiega entusiasta Corrado Bonfanti, sindaco di Noto - la madre di Chiara Ferragni è nata a Marina di Guardo, vicino a Catania, quindi per la sposa si tratta di un ritorno alle radici.

Insieme hanno già fatto due sopralluoghi in città».

Lo dice guardando sulla sua scrivania la delibera firmata di fresco che autorizza un serie di masserie a ospitare il rito civile del primo settembre.

Da Como alla Puglia

Per il comune di Noto il «social wedding» equivarrà a una campagna di comunicazione milionaria. Sul lungo periodo bisognerà analizzare l' incremento di attrattività turistica internazionale generato da quest' occasione.

Basti pensare a quanto il Lago di Como si sia giovato della presenza di George Clooney. O al Veneto delle nozze di Jessica Chastain con il nobile Gian Luca Passi di Preposulo, nella cappella di famiglia, a villa Tiepolo Passi, provincia di Treviso. O a ciò che è accaduto alla Puglia dopo il matrimonio di Justin Timberlake con Jessica Biel nel 2012 o il compleanno di Madonna celebrato lo scorso anno, entrambi a Borgo Egnazia. Nulla, nella terra degli ulivi, è stato più come prima. Anche a Noto sarà così?

La gara fra gli hotel

Tra le splendide location che circondano la città siciliana è nata una specie di sfida all' Ok Corral per le nozze Ferragni-Fedez. Per ora - in questi casi non si sa mai, i capricci da star o le sterzate anti-paparazzi dell' ultima ora sono imprevedibili - la prescelta risulta la «Dimora delle Balze» con suite e camere già esaurite per le ultime settimane di agosto e la prima di settembre.

Un eremo blindato, incastonato fra ulivi e cactacee che profumano d' Africa. Lì qualcuno - non il sindaco che non è stato contattato - magari un vippissimo amico della coppia, celebrerà il rito civile.

Il rap del vescovo

Ma una nota religiosa ci sarà comunque: il vescovo di Noto monsignor Antonio Staglianò (soprannominato «il presule con la chitarra» che si è già esibito con Noemi e Mengoni) ha voluto fare un regalo di matrimonio alla coppia, una bella canzone rap.

Se le celebreties non vanno alla chiesa sarà la chiesa ad andare a loro, sigillando con un dono, le nozze.

Sarà un matrimonio che non si esaurirà all' interno delle mura a secco della masseria. Chiara e Fedez hanno annunciato di voler trasformare Noto in una piccola «Coachella», fra musica, «flower power» e ruote panoramiche.

Ed ecco il motivo per cui tra i funzionari del municipio e il wedding planner milanese Vincenzo Dascanio sono giorni di interminabili telefonate. In compenso i cittadini sembrano gradire la metamorfosi fiabesca in arrivo a fine agosto.

La potenza dei numeri

Turisti ne arrivano già parecchi, ma questo matrimonio è una rampa di lancio nella stratosfera dei guadagni. E c' è già chi, come il professor Filippo Giordano presidente della laurea magistrale in Management and Finance della Lumsa, sta studiando le ricadute economiche dell' evento: «Nel breve il valore creato dal matrimonio è dato dall' esposizione mediatica che Noto avrà di qui al primo settembre e anche dopo» premette.

«Considerato poi il seguito che i personaggi coinvolti hanno sui social e all' esposizione abituale sui media, parliamo di numeri potenzialmente astronomici».

Giordano ama più i numeri delle parole: «Consideriamo solo Instagram e facciamo qualche calcolo. Ferragni ha 12,9 milioni di follower, una media di 400 mila like a post e più di 1000 commenti. Fedez ne ha 5,6 milioni, una media di 300 mila like a post e più di 1000 commenti». Per ogni post pubblicato, secondo il professore, si considera «un' interazione del 2,4%» quindi un coinvolgimento di 240 mila utenti per i followers di Ferragni e più di 130 mila per Fedez.

«Tradotto in valore economico, se consideriamo che un post è valutato circa 400 dollari per profili con 100 mila followers, parliamo di cifre superiori ai 40 mila dollari per un post sul profilo di Ferragni e 20 mila per Fedez. Senza considerare l' effetto moltiplicatore che si creerà nella rete».

