5 dic 2018 10:33

CHE BOTTA DI C...! – COMPRA UN VESTITO A 200 STERLINE, MA SCOPRE CHE È STATO INDOSSATO DALLA PRINCIPESSA DIANA DURANTE UNA VISITA IN BAHRAIN NEL 1986 – L’ABITO COLOR AVORIO IN SETA DI DAVID EMANUEL È UN PEZZO UNICO E ADESSO POTREBBE ESSERE RIVENDUTO PER 100MILA STERLINE – ECCO COME È FINITO PER ESSERE ACQUISTATO ALLA CIFRA RIDICOLA…