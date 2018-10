CHE BOTTO! – VIDEO: BRUTTO INCIDENTE PER UNA COPPIA DI MOTOCICLISTI FINITI SULL’ASFALTO DOPO AVER URTATO UN ALTRO CENTAURO. UNA DONNA, CHE INDOSSAVA UN BIKINI ED ERA SENZA CASCO, FINISCE CON LE CHIAPPE ALL’ARIA E ROTOLA PER TERRA

DAGONEWS

Brutto incidente su una strada di Atene dove una serie di motociclisti è finita sull’asfalto dopo la collisione con un’altra moto.

Quando una macchina tenta un pericoloso sorpasso, una delle moto si sposta e finisce per urtare un altro centauro: in particolare una coppia, un uomo e una donna che non indossava il casco, finiscono per rotolare rovinosamente a terra.

Come si vede nelle immagini, l’uomo si rialza in fretta e va ad aiutare la compagna: entrambi si rialzano e vengono portati in ospedale.

Alla fine, superato il grande spavento, l’uomo se l’è cavata con una serie di ferite superficiali. Lesioni un po’ più gravi per la donna, che viaggiava con un copricostume e che è scivolata sull’asfalto senza alcuna protezione. Certo è che poteva andarle peggio, visto che non indossava il casco.

