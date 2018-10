CHE FACCIO, MI RIFACCIO IL CULO? NO, MEGLIO LA PALESTRA! – IN INGHILTERRA STOP AGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA PER OTTENERE I GLUTEI ALLA BRASILIANA DOPO LA MORTE DI DUE DONNE – IL PROFESSORE: "E’ IMPOSSIBILE AVERE IL SEDERE COME LE BRASILIANE. ECCO PERCHE’"

Valentina Dardari per il Giornale

Stop della Gran Bretagna a operazioni di lifting ai glutei. Sono troppo pericolose.

lato b brasiliana

La decisione è stata presa dalla British Association of Aesthetic Plastic Surgeons, dopo il secondo decesso avvenuto. Avere dei glutei alla brasiliana comporta un rischio molto elevato e le complicazioni post intervento possono essere anche molto gravi. L’operazione consiste nell’asportare del grasso da altre parti del corpo, per poi iniettarlo nei glutei e dare la forma richiesta dalla paziente.

Il rischio maggiore, come spiegano i medici inglesi, è che il grasso in questione vada a occupare le vene più grandi, e giungere quindi fino a cuore o encefalo. Il tasso di mortalità, pari a uno su 3mila interventi, sarebbe il più alto tra le operazioni estetiche. A rivelarlo è uno studio pubblicato sull’Aesthetic Surgery Journal che ha preso in considerazione 639 chirurghi in tutto il mondo e 32 decessi avvenuti dopo questa operazione.

I chirurghi plastici britannici hanno giustificato la loro decisione affermando che “l’associazione ha emanato questa raccomandazione, chiedendo ai membri di astenersi dalla procedura almeno finché non ci saranno nuovi dati. Il comunicato dell’associazione ha inoltre spiegato che oltre al rischio di embolia causata dal grasso immesso nei glutei, vi è anche il rischio di infezioni. La Bbc ha reso noto che una delle due donne morte in Gran Bretagna era stata operata in Turchia, mentre sul secondo decesso vi sono ancora indagini in corso. Niente più glutei rifatti in Inghilterra, almeno per il momento. Per non rischiare meglio quindi accontentarci del nostro lato B di cui ci ha fornite Madre natura. Cerchiamo magari di migliorare la situazione con esercizi mirati, passando un'ora in più in palestra.

2. MORIRE PER SFOGGIARE IL LATO B DELLE BRASILIANE

Da Libero Quotidiano

Il professor Marco Gasparotti: “Quanto è accaduto in Inghilterra è colpa dell’esasperazione in cui è precipitata la chirurgia estetica. Quando si è cominciato a mettere grosse quantità di grasso nei glutei, si è visto che l’attecchimento del grasso era minore e che come ogni cosa anche la chirurgia estetica cominciava a esagerare. E’ impossibile assimilarsi alle brasiliane perché è la razza che dà loro questa caratteristica alla schiena che fa assumere una maggiore pressione ai glutei”