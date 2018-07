26 lug 2018 16:45

CHE PIRATA! IN UN COLPO SOLO INFRANGE MEZZO CODICE STRADALE: SFRECCIA COL ROSSO A FARI SPENTI, SENZA CINTURE E PARLANDO AL TELEFONO. FERMATO DOPO UN INSEGUIMENTO, NON ERA NEPPURE ASSICURATO – MULTA DI SEIMILA EURO E PATENTE IN BILICO