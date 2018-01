A CHE SERVE IL MATRIMONIO? A REALIZZARE UN SERVIZIO FOTOGRAFICO FANTASTICO, FOLLE, SCEMO, KITSCH, ROMANTICO, PERICOLOSO - LE MIGLIORI FOTO NUZIALI DEL 2017 AMANO LE CASCATE E LE SCOGLIERE - AVERE UN BUON FOTOGRAFO CONTA ECCOME

DA www.dailymail.co.uk

Queste 13 immagini, prese da cerimonie che si sono svolte in tutto il mondo, catturano il momento in cui le spose e i loro mariti celebrano la sacra unione, sia in privato sia insieme agli amici. Le foto vincenti sono state selezionate da un gruppo di esperti su circa 9.000 scatti presentati al concorso per le migliore fotografie di matrimonio dell’anno.

matrimoni dal mondo matrimoni dal mondo 2 matrimoni dal mondo 4 matrimoni dal mondo 3 matrimoni dal mondo 5 matrimoni dal mondo 6 matrimoni dal mondo 7 matrimoni dal mondo 8 matrimoni dal mondo 9 matrimoni dal mondo 11 matrimoni dal mondo 10 matrimoni dal mondo 12 matrimoni