21 feb 2018 10:36

CHE SILURO! - LA CORTE DEI CONTI DISPONE IL SEQUESTRO PREVENTIVO PER PIU’ DI 15 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DELL’EX CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA, GIUSEPPE DE GIORGI - E’ ACCUSATO DI DANNO ERARIALE PER AVER DISPOSTO OPERE AGGIUNTIVE (COME L’AMPLIAMENTO DELLE AREE RELAX) SULLE FREGATE MULTIMISSIONE