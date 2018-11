CHER UNA VOLTA – A 72 ANNI LA CANTANTE, CHE CONTINUA A MACINARE CONSENSI DI PUBBLICO CON I SUOI LOOK SEXY, RIPERCORRE LA SUA CARRIERA TRA ALTI E BASSI: “UN GIORNO ERO POVERA. TRE GIORNI DOPO RICCA” – “SONNY BONO ERA FANTASTICO, SEMBRAVA UNO DEI BEATLES. LE NOSTRE CANZONI PIACEVANO SOLO AI GIOVANI. GLI ALTRI VOLEVANO PRENDERCI A PUGNI…”

Carlo Lanna per "www.ilgiornale.it"

cher 8

Cher è la diva immortale della musica pop di ieri e oggi. A 72 anni continua a racimolare successi e consensi tra il grande pubblico.

Recentemente ha partecipato a “Mamma Mia! Ci risiamo” e sta scalando le classifiche internazionali grazie al suo album di cover degli ABBA. Intervistata da Elle Magazine, Cherripercorre la sua carriera, tra alti, bassi, successi e riconoscimenti, proprio nell’attimo in cui a Broadway è in lavorazione il musical sulla sua carriera.

cher 1

La sua carriera è iniziata negli anni ’60 a fianco di Sonny Bono, quello che è diventato suo marito per sei lunghi anni. Celebre in quel periodo la hit “I got you Babe” che catturò l’attenzione di tutti. “Era la persona più inusuale che avessi mai visto” racconta Cher, “ma era fantastico sembrava uno dei Beatles.

Le nostre canzoni all’inizio non piacevano a nessuno, solo i giovani ci amavano. Era un odio puro, roba da pugni” afferma la cantante. “Può sembrare stupido ma è successo tutto così velocemente che neanche mi ero resa conto di quello che stava accadendo. Un giorno ero povera, tre giorni dopo era ricca.”

cher e il suo vestito trasparente al met nel 1974

La sua carriera è stata costella di grandi successi, di film, di tour da sold out ma anche di colpi di petto e flop colossali. “Un tipo mi diceva spesso: “Sei finita”. All’inizio ci soffrivo molto, poi ho pensato che dovevo rialzarmi, combattere e fare quello che sapevo fare meglio: cantare.”

cher 6

Nell’intervista Cher racconta che, nelle scorse settimane, si è recata al Neil Simon Theatre di New York in cui sono in corso le prove di “The Cher Show”. Lo spettacolo sarà in scena dal tre dicembre e si preannuncia un altro grande successo.

cher e sonny bono lax 1977 CHER CHER cher Sarandon with Cher and Michelle Pfeiffer in The Witches of Eastwick, 1987 Cher danzatrice del ventre gotica cher con il figlio chaz bono cher cher con la sorella cher sul palco cher pronta all ultimo tour la settantenne cher cher show cher sgambatissima a 71 anni cher premiata da gwen stefani CHER ALLA MARCIA DELLE DONNE CONTRO TRUMP 4 madonna cher scarlett johansson cher scarlett e cher cher e steve rubell cher meryl streep