A CHI IL CONTO? A NOI! BIGLIETTI DA VISITA CON MUSSOLINI E ALTRI CIMELI DEL DUCE, BUFERA SUL RISTORANTE FASCIO- NOSTALGICO DI SAN VITO LO CAPO, IN SICILIA - IL TITOLARE: "RIMPIANGO ALMIRANTE MA OGGI VOTO CINQUESTELLE. I BIGLIETTINI? NON LI DIAMO A TUTTI, LI DIAMO SOLO A CHI VOGLIAMO NOI”

Paolo Berizzi per la Repubblica

ristorante alfredo san vito lo capo

Il conto, grazie. E con la ricevuta arriva il biglietto da visita: l' immagine di Benito Mussolini, divisa e elmetto, accanto alla spiaggia bianca e al mare cristallino.

Benvenuti al ristorante " Alfredo" a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani. A tavola ognuno ha i suoi gusti, si sa: qui le specialità sono cucina sicula a base di pesce fresco e nostalgia di quando "c' era lui", il duce. Che in questo caso non è affatto una trovata pubblicitaria ma la rappresentazione delle idee politiche dei titolari: in primis Alfredo Vultaggio, il patron che ha aperto il ristorante nel '90 e che gira ai tavoli mentre la moglie cucina e prepara ogni giorno la pasta fresca.

ristorante alfredo san vito lo capo

E poi il figlio Salvatore. « In famiglia abbiamo tutti le stesse idee - dice a " Repubblica" - Ma ormai non si capisce più che cos' è la destra e cos' è la sinistra. Pensi che alle ultime elezioni io ho votato M5S. Dopo Giorgio Almirante di politici seri non ce ne sono più...».

Una masseria di fine '800 immersa nel verde degli ulivi e delle palme nane tipiche della macchia mediterranea. Siamo in contrada Valanga, a un chilometro dal paese e dalle spiagge più rinomate di Sicilia. "Alfredo" è un' insegna molto nota, tra i ristoranti più apprezzati di San Vito Lo Capo.

Ma basta farsi un giro su TripAdvisor per rendersi conto che, se pochissimi si sono lamentati di come hanno mangiato, più d' uno non ha gradito l' esibizione di busti e immagini di Mussolini, e per questo ha sconsigliato vivamente di andarci. Non solo il duce troneggia su altarini e fotografie appese alle pareti, ma il suo volto è stampato persino sui biglietti da visita. Un particolare che rende "Alfredo" uno dei casi più curiosi tra le decine (sì, sono decine) di ristoranti e (dunque) locali pubblici che in Italia - da Nord a Sud - fanno sfoggio di simboli e fotografie che rimandano e inneggiano al fascismo.

mussolini ristoratore nostalgico san vito lo capo

« Fuori prima c' era il busto di " lui" in marmo - dice Salvatore Vultaggio - Adesso mio padre l' ha messo in casa sua » . Perché?« Perché qualche problemino in effetti l' abbiamo avuto. A qualcuno non fa piacere, ma mio padre è fatto così». Chiediamo al titolare del ristorante se non pensa che sia una scelta un po' inopportuna quella di stampare la faccia del duce persino sui biglietti da visita del locale. Lui minimizza: «Non li diamo a tutti, li diamo solo a chi vogliamo noi». Non si capisce bene che cosa voglia dire.Senz' altro ci saranno clienti più " fidelizzati" di altri, ma un biglietto da visita quello è.

Giorgio almirante con fini

C' è chi su TripAdvisor è stato lapidario - « Appena entrati abbiamo fatto immediatamente dietrofront inseguiti dalle ingiurie di Alfredo, non posso giudicare il cibo ma l' esperienza è sufficiente a sconsigliare una visita » - e chi, come Simona A., ha dato un «10 e lode a Alfredo e alla sua simpatia nostalgica... » . C' è stato un tempo in cui "Alfredo" stravedeva per Fini: nel ristorante campeggiava una gigantografia che lo ritraeva con l' ex segretario di An. Ma dopo la scissione da Berlusconi il ristoratore, deluso, ha strappato la foto. Sul sito del locale ospitato nel vecchio casolare sulle colline di San Vito sono descritti i piatti tipici ed è spiegato che vengono serviti in un ambiente rustico arredato con carretti, pupi e attrezzi contadini.

fini e almirante san vito lo capo

Nessun cenno ovviamente a Mussolini e al fascismo. Quello lo scopri solo se vai a cena. «Siamo pur sempre un locale pubblico», sorride Salvatore Vultaggio. « Ma io gliel' ho detto, ho votato 5 stelle».

mussolini fini almirante large