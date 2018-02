CHI MENTE SUL SESSO? - KATE MOSS DICE CHE LA SUA PRIMA VOLTA È STATA A 14 ANNI MA NON È L’UNICA CELEBRITÀ AD AMMETTERE DI AVER PERSO PRESTO LA VERGINITÀ. SEAN CONNERY NE AVEVA SOLO 8, DEPP 13, ANGELINA JOLIE 14, LIZ TAYLOR 15, MICHAEL DOUGLAS 16, LIZ HURLEY 18, CELINE DION 20, KATIE HOLMES ADDIRITTURA 26....

DAGONEWS

Kate Moss ha rivelato la settimana scorsa che aveva solo 14 anni quando perse la verginità mentre si trovava in vacanza con la famiglia alle Bahamas, aggiungendo sorniona: “pensavo di essere un modello da seguire.”

Anche se a molti può sembrare una cosa grossolana di cui vantarsi, la supermodella non è l’unica celebrità a vantare una perdita precoce della propria verginità.

Sean Connery - 8

Sean Connery, a 87 anni, ha confessato di recente a un intervistatore che aveva solo otto anni quando fece sesso per la prima volta, anche se non ne conserva molti ricordi: “Non ricordo come accadde ne con chi fosse – so solo di averlo fatto. Ho sempre amato le donne – bionde, more ma preferibilmente straniere. Sono più attraenti delle inglesi e delle americane,” aggiungendo che però non ebbe molto successo con le donne fino all’età di 20 anni.

sean connery da giovane sean connery da sothebys

sean connery sean connery sbarca a londra

George Hamilton – 12

Anche George Hamilton, meglio conosciuto come Gorgeous George, ebbe una grande fama come seduttore e ha raccontato alla stampa di avere avuto le sue prime esperienze sessuali nel 1951, ad appena 12 anni. Sorprendentemente, la donna in questione era la sua matrigna June Howard: “June era una leonessa, quel tipo di donna di cui si scorgevano i fianchi mezz’ora prima del resto del corpo.

george hamilton

Johnny Depp -13

Johnny Depp invece sostiene che ne avesse solo 13 quando perse la verginità, sul retro di automobile. Al tempo suonava in una band chiamata i “Flame” e la ragazza era una loro fan.

johnny depp alle medie

johnny depp in kill4me copia

Angelina Jolie - 14

L’attrice e attivista umanitaria ha riferito che ne aveva 14 di anni quando perse la sua verginità: “Da piccola ero sessualmente molto attiva, alle elementari mi toglievo i vestiti e mi toccavo con gli altri maschietti.”

angelina jolie

angelina jolie a 14 anni

David Niven — 14

La star di Hollywood ha raccontato nella sua autobiografia di aver perso la verginià a 14 anni con una ragazza di 17 chiamata Nessie, una prostituta di Soho con delle “adorabili gambe e degli occhi blu, mentre il grammofono suonava “Yes We Have No Bananas.”

david niven 3

david niven 2 david niven

Stando alla sua versione, la ragazza non gli chiese soldi e andò pure a trovarlo nella sua scuola dove fecero di nuovo sesso sopra un tappeto da pic nic, dopodiché gli fece pure conoscere il preside che la trovò “affascinante.” Molti però non credono a questa storia sostenendo che sia composta da diversi episodi con altre prostitute.

Cheryl Cole — 15

CHERYL COL

CHERYL COLE

CHERYL COLE

La giudice di X-Factor dice di non avere mai avuto rapporti occasionali e che aveva 15 anni quando perse la sua castità insieme al fidanzato: “Lo feci aspettare tre mesi prima di andare a letto e sono molto fiera di questo. Penso che gli uomini debbano guadagnarsi l’intimità.”

Liz Taylor — 15

elizabeth taylor

‘Gran Premio’ (1944) rese Elizabeth Taylor una star già a 12 anni, ma all’età di 14 anni pare ebbe una relazione con Mickey Rooney, coprotagonista in quel film, facendosi beccare dalla moglie mentre gli praticava del sesso orale.

A 15 anni pare abbia perso l’illibatezza sul retro di una limousine insieme all’attore Peter Lawford, di cui si era innamorata.

Ebbe anche altre avventure con Ronald Reagan, Errol Flynn e John F Kennedy: “Volevo essere una donna, esibivo un corpo tutto curve quando la maggior parte delle mie coetanee erano ancora bambine.” Di notte restava sveglia a esercitarsi a baciare con la lingua sui suoi cuscini di raso.

Dustin Hoffman — 15

dustin hoffmann 2

dustin hoffmann

Il protagonista de “ll Laureato” sostiene di aver dormito la prima volta con una donna molto più anziana di lui durante una festa di Capodanno, dopo averla convinta che lui in effetti era suo fratello maggiore, Ronny. La donna pose fine all’incontro non appena si rese conto dell’errore.

Michael Douglas — 16

michael douglas 2

michael douglas

La star di “Wall Street” ha rivelato a Elle Magazine di aver perso la verginità con due amiche della madre, simultaneamente, a 16 anni.

“Ricordo questa donna che mi aveva puntato gli occhi addosso, e io ero appena tornato a casa e mi trovavo a letto con un’altra donna. Con un tempismo incredibile [la prima donna] saltò fuori dall’armadio e diciamo che ci divertimmo per il resto della notte. Io avevo 16 anni allora e loro ne avevano 30, erano amiche di mia madre.

Liz Hurley — 18

liz hurley the royals liz hurley

Durante i suoi anni adolescenziali ribelli, Hurley usciva con un ragazzo punk ma il suo cuore apparteneva a un cadetto 23enne della marina appena rientrato dal servizio alle Falklands.

Fecero l’amore per la prima volta sopra un treno diretto a Londra e furono così presi dal momento da non accorgersi che il treno era arrivato in stazione.

Celine Dion — 20

rene angelil e celine dion celine dion da giovane

celine dion 2

Il primo fidanzato della cantante canadese fu il suo manager Rene Angelil, che aveva coltivato il suo talento da quando aveva 12 anni. Si incontrarono dopo che lei gli inviò una cassetta in cui cantava, e da allora si occupò della sua carriera, portandola in tour insieme alla madre. Angelil ipotecò la sua casa per finanziare il primo disco della Dion nel 1981.

Iniziarono a uscire insieme quando lei compiette 18 anni e lui ne aveva 44. Celine ricorda che una volta le disse: “Se vuoi farlo, sarò io il primo,” e lei rispose: “Tu sarai il primo. E l’unico. Si sposarono nel 1994 ed ebbero tre figli.

Chris Martin — 22

chris martin giovane 2

chris martin e gwyneth paltrow

chris martin da giovane

gwyneth paltrow chris martin

Il cantante dei Coldplay, i cui genitori sono devoti cristiani, è rimasto vergine fino alla fine dell’Università a Londra quando formò la sua band.

“C’erano questioni religiose, ma anche di autostima. Ho avuto momenti difficili con le ragazze.” Ha avuto una sola vera fidanzata, che non ha mai nominato, ma parla di lei in ‘Green Eyes’ nel disco “A Rush of Blood To The Head”

Dopo due anni incontrò la sua futura moglie, l’attrice Gwyneth Paltrow.

Brooke Shields — 22

brooke shields da piccola

louis malle e brooke shields

brooke shields

brooke shields in laguna blu

brooke shields 2

A 12 anni recitò il ruolo di una prostituta nel film “Pretty Baby” di Louis Malle e a 15 in “Laguna Blu” prendendo parte a una storia d’amore tra due adolescenti su un’isola deserta. A 16 anni era già una modella riconosciuta ma nella vita privata manten molta più discrezione.

Solo quando abbandonò i riflettori per proseguire gli studi a Princeton perse finalmente la verginità insieme allo studente Dean Cain, che sarebbe poi diventato famoso nella serie tv “Le nuove avventure di Superman.”

Cain ricorda che fu un avvenimento molto importante per lei: “Era la vergine americana, sentiva tutto il peso del mondo sulle spalle, fu molto difficile per lei.”

Katie Holmes — 26

tom cruise e katie holmes katie holmes 2

La protagonista di Dawson’s “Dawson’s Creek” e “Batman Begins” ha mantenuto il “pesante” fioretto di restare vergine fio al matrimonio. Incontrò Tom Cruise nel 2004, quando aveva 26 anni, lasciandosi trascinare in una turbinosa storia d’amore. La coppia si fidanzò a Parigi nel 2004 e la loro figlia Suri nacque nell’aprile del 2006, anno in cui i due si sposarono, fino al divorzio nel 2012.