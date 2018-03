CHI E’ SENZA PECCATO, SCAGLI LA PRIMA SENTENZA - DA ALESSANDRA MUSSOLINI A STEFANIA PRESTIGIACOMO, LE DONNE DEL CENTRODESTRA SI SCHIERANO CONTRO LA DICHIARAZIONE DI ELISA ISOARDI SU SALVINI (“PER AMORE UNA DONNA, PER QUANTO IN VISTA, DEVE SEMPRE DARE LUCE AL SUO COMPAGNO. E IL SOSTEGNO SPESSO SI DÀ ARRETRANDO”)

Anticipazione stampa da “Chi”

elisa isoardi

“Per amore una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo compagno. E il sostegno spesso si dà arretrando”. Così ha dichiarato Elisa Isoardi all'indomani della vittoria elettorale del compagno, il leader leghista Matteo Salvini: dichiarazioni che hanno sollevato un polverone.

Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 21 marzo, ha chiesto a diverse importanti donne della politica italiana che cosa ne pensassero delle dichiarazioni della Isoardi. Sorprendentemente le più scatenate sono risultate le rappresentanti del centrodestra, come la europarlamentare Alessandra Mussolini, che ha detto: «Se avesse parlato solo per se stessa, potrebbero essere dichiarazioni discutibili, ma libere. Ma se avesse voluto lanciare un messaggio a tutte le donne allora ha proprio sbagliato. Ta l'altro non mi sembra che stia a casa a fare la maglia, ma ha una bella visibilità in tv».

salvini isoardi 25

Le dà manforte l'ex ministro Stefania Prestigiacomo: «Sono convinta che la Isoardi non abbia riflettuto abbastanza prima di parlare, soprattutto sull'impatto che avrebbe avuto in questo momento storico. Di certo non condivido il significato delle sue parole». Lo stesso per la deputata di Forza Italia Laura Ravetto: «Le donne non devono fare passi indietro, ma prendersi il loro posto al sole in ogni caso».

ALESSANDRA MUSSOLINI

E rispondono a Chi anche alcune esponenti del Pd, che non sono certo da meno nello stigmatizzare le dichiarazioni della conduttrice: «Continuare a fare il proprio lavoro in silenzio sarebbe stato sufficiente. Dichiarare che le donne devono fare un passo indietro non è sano», dice l'ex senatrice Anna Maria Serafini, moglie dell'ex segretario del PD Piero Fassino.

«Basta con questi stereotipi antichi, altro che passo indietro!», risponde l'economista Irene Tinagli. E l'assessore e scrittrice Lidia Ravera aggiunge: «Beh, mi è sembrato solo un modo macchinoso per mettersi in mostra».

STEFANIA PRESTIGIACOMO