CHI È LO YOUTUBER PIÙ PAGATO DEL 2018? SI CHIAMA RYAN, HA 7 ANNI E HA GUADAGNATO 22 MILIONI DI DOLLARI – COME HA FATTO? CHIEDETELO AI GENITORI CHE HANNO CAPITO COME FAR FRUTTARE L’IMMAGINE DEL BIMBO CREANDO ANCHE UN BRAND – ECCO CHI SONO I PAPERONI DI YOUTUBE E PERCHÉ VIVONO CON IL TIMORE CHE I LORO IMPERI POSSANO CROLLARE…(VIDEO)

Luca Pierattini per "www.gqitalia.it"

ryanstoysreviews

Lo youtuber più pagato del 2018 ha a mala pena l’età per andare a scuola. Si chiama Ryan, ha sette anni, vive negli Stati Uniti e nell’ultimo anno ha guadagnato 22 milioni di dollari per aver realizzato video in cui prova i suoi nuovi giocattoli.

Secondo quanto riportato da Forbes, che ha stilato la classifica dei paperoni del web, il suo canale Youtube, “Ryan ToysReview“, ha stracciato la concorrenza più affermata di PewDiePie o Jake Paul schizzando al primo posto della particolare classifica dedicata agli youtuber. In questo momento il canale ha 17 milioni e 300 mila iscritti con un totale di 26 miliardi di visualizzazioni dal 2015 a oggi, cioè da quando i genitori di Ryan hanno deciso di provare a sbancare il lunario con il canale social.

vanoss gaming

E potrebbero essere molti di più: se gli youtuber più famosi raggiungono cifre astronomiche – seppur inferiori ai risultati di Ryan – con inserzioni a pagamento e pubblicità dirette con i principali brand sportivi, della moda e della tecnologia, Ryan ToysReview preferisce non avere troppe sponsorizzazioni e puntare soltanto sui ricavi per le pubblicità che vengono mostrate all’inizio di ogni video (per queste superstar significa, in media, 5 dollari ogni mille visualizzazioni).

markiplier

All’interno dei video sul canale si vede Ryan che gioca con diverse tipologie di giocattoli: dai pupazzi alle action figure accompagnato dal papà o dalla mamma che spiegano le caratteristiche dei vari giochi. L’obiettivo è incantare i bambini che sfruttano sempre più YouTube come forma di intrattenimento: non a caso, accanto alle “prove” ci sono video educativi dedicati ai più piccoli per farli avvicinare alla scienza e alla tecnologia, oltre che filmati di Ryan che guarda i cartoni animati.

pewdiepie

Ad ogni modo, i genitori hanno capito che la fortuna dai video potrebbe terminare da un momento all’altro, per cui hanno deciso di diversificare gli investimenti, aprendo una linea di giocattoli dedicata a Ryan e in vendita nella catena di supermercati statunitensi Walmart.

Una scelta che viene condivisa anche dalle altre star del web, che complessivamente continuano a guadagnare sempre di più – +42% secondo Forbes rispetto al 2017 – ma che temono di essere arrivati al punto estremo di crescita economica e temono un rapido crollo degli incassi: o per l’arrivo di una nuova generazione di influencer a soppiantarli o perché Google possa decidere un giorno di cambiare le regole del proprio social.

jake paul

Per questo nella lista dei 10 youtuber più pagati, in molti provano a fare cassa con del merchandising esterno: è il caso di Markiplier che ha aperto una linea di abbigliamento insieme a Jacksepticeye, oppure di DanTDM che vende felpe, cappelli e zaini con il proprio nome. Come tutti gli uomini d’affari esperti pensano al futuro perché il fenomeno YouTube potrebbe non durare per sempre ed è bene avere una soluzione di scorta. Intanto però vediamo la classifica dei 10 YouTuber più pagati del 2018 secondo Forbes.

jacksepticeye

10. Logan Paul – 14,5 milioni di dollari. Nonostante la reprimenda di Google per aver messo in rete un video che riprendeva un suicidio in Giappone, i fan di Logan Paul non hanno smesso di guardare i suoi filmati permettendogli di conquistare la top 10.

9. PewDiePie – 15,5 milioni di dollari. Anche lui al centro delle critiche per le accuse di anti-semitismo, il canale con più follower di YouTube (72,5 milioni di iscritti) continua a macinare soldi.

effree star

8. Jacksepticeye – 16 milioni di dollari. Famosissimo in Irlanda, lo youtuber famoso per il suo commento sopra le righe dei videogiochi più conosciuti del pianeta è diventato un fenomeno internazionale con una serie Disney alle spalle e una serie di contenuti originali per Twitch.

7. VanossGaming – 17 milioni di dollari. Il canadese che gioca a Call of Duty e ad Assassin’s Creed ha provato la carriera nel mondo della musica, ma ancora siamo lontani dai risultati che ottiene su YouTube.

dude perfect

6. Markiplier – 17,5 milioni di dollari. Un altro videogiocatore che passa le sue giornate a riprendersi mentre gioca alla PlayStation, guadagnando milioni di dollari al mese.

5. Jeffree Star – 18 milioni di dollari. La prima della classifica che si dedica ai prodotti beauty e di make-up. Fondatrice della linea di cosmetici omonima che è capace di vendere milioni di prodotti ogni anno.

dantdm

4. DanTDM – 18,5 milioni di dollari. L’anno scorso era in cima alla classifica, ma quest’anno il gamer specializzato in Minecraft può consolarsi con il lancio della linea di abbigliamento che rischia di raddoppiare le sue possibilità di guadagno.

3. Dude Perfect – 20 milioni di dollari. Questo team di cinque persone realizza video incredibili unendo prodezze a complicati trick scenografici.

2. Jake Paul – 21,5 milioni di dollari. Il fratello di Logan è riuscito a raccogliere 3,5 miliardi di visualizzazioni a colpi di canzoni rap e scherzi stupidi, facendo la propria fortuna.

logan paul

1. Ryan ToysReview – 22 milioni di dollari.