DEL TORO SCATENATO: “TROPPO INGRASSATO. DICEVANO CHE ERO ALCOLIZZATO E DA HOLLYWOOD NON MI CHIAMAVANO PIÙ. NON TROVAVO LAVORO. MI IDENTIFICAVANO COL PERSONAGGIO” – POI PARLA DI CHI LO SCAMBIA PER IL REGISTA GUILLERMO DEL TORO (“IO MENTO E MI PRENDO TUTTI I SUOI MERITI"), DI VALERIA GOLINO, DI 'SOLDADO' E DI STEFANO SOLLIMA - VIDEO