CHIUSO PER LUTTO - I NEGOZI E GLI UFFICI DEL GRUPPO BENETTON A PONZANO E TREVISO DOMANI SARANNO CHIUSI PER IL FUNERALE DI GILBERTO – SERRANDE ABBASSATE IN TUTTI GLI STORE DI UNITED COLORS E SISLEY DI TREVISO E CORTINA D’AMPEZZO – NEI NEGOZI DEL RESTO D’ITALIA NIENTE MUSICA FINO ALLE 13…

Da www.ilgazzettino.it

In occasione del funerale di Gilberto Benetton, vicepresidente di Edizione Holding, previsti venerdì prossimo a Treviso, le società che si riferiscono alla famiglia osserveranno una giornata di chiusura o, in alcuni casi, di riduzione delle attività. Il lavoro si interromperà per l'intero arco della giornata nelle sedi di Benetton Group e di Olimpias, a Ponzano Veneto (Treviso), in quella di Fabrica, a Villorba, ed in quella di Edizione Holding, a Treviso.

Nel capoluogo si fermeranno le attività anche negli uffici della Fondazione Benetton e nella sede espositiva delle ex Carceri mentre il polo sportivo della Ghirada opererà con una riduzione di orari ed agenda. Per quanto riguarda i negozi, in città rimarranno chiuse fino alle 13 le insegne United Colors, Under e Sisley, e così anche la sede di United Colors a Cortina d'Ampezzo (Belluno). Nel resto d'Italia i punti vendita silenzieranno la consueta diffusione musicale fino alle 13.

