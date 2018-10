FOLLIE ITALIANE: I COMUNI POTRANNO NON INVIARE PIÙ VERBALI DELLE MULTE, MA DIRETTAMENTE LE CARTELLE ESATTORIALI! - UN MOSTRO GIURIDICO PARTORITO DALLA CASSAZIONE: SE NON TI NOTIFICANO L'INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, QUESTO NON BASTA PIÙ PER DICHIARARE NULLA LA SUCCESSIVA CARTELLA. BISOGNERÀ CONTESTARE NEL MERITO IL VERBALE. MA COME SI FA SE NON LO SI E' MAI RICEVUTO? SCOMMETTIAMO CHE I COMUNI ''DIMENTICHERANNO'' DI INVIARE MOLTI VERBALI? CHE SUCCEDERÀ CON IL -30% PER CHI PAGA SUBITO?