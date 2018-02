CI MANCAVA IL TIGROTTO IN SCATOLA! INCREDIBILE IN MESSICO: UN CUCCIOLO DI TIGRE SEDATO E SPEDITO IN UN PACCO POSTALE – A SALVARGLI LA VITA E’ STATO UN…

FULVIO CERUTTI per www.lastampa.it

E’ stato il fiuto di un cane del servizio anti-contrabbando della polizia messicana di Jalisco a salvare la vita di un cucciolo di tigre di Bengala, un animale a rischio estinzione: gli ispettori doganali lo hanno infatti trovato sedato all’interno di un pacco postale un cucciolo di tigre.

Come se fosse un oggetto qualsiasi, l’animale viaggiava all’interno di un contenitore di plastica destinato a una cittadina dello stato centrale di Queretaro. All’interno solo qualche pezzo di giornale, non c’era né acqua né cibo. Un’esperienza molto provante per il piccolo animale di soli due mesi che è stato ritrovato completamente disidratato. Grazie all’intervento e alle cure dei veterinari del locale centro di animali esotici poco per volta il tigrotto si sta riprendendo.

I cani vengono utilizzati per i controlli di routine e quel contenitore non è passato inosservato all’ufficio postale di Tlaquepague: il pastore tedesco ha avvertito alcuni rumori e movimenti provenienti dall’interno del contenitore in plastica a cui erano stati applicati dei fori per permettere all’animale di respirare.

Purtroppo non è un caso isolato, anzi è il terzo nell’ultima settimana: prima erano stati trovati un esemplare femmina di tigre del Bengala in un ufficio postale di Xoxocotlan nello stato di Oaxaca, mentre un giaguaro è stato scoperto abbandonato in una gabbia sul ciglio di una strada a Chihuahua.

Come nei due casi precedenti, le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per maltrattamento di animali.

