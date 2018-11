CI VUOLE CALMA E SANGUE FREDY – MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ NELL’ARETINO A FREDY PACINI, IL GOMMISTA CHE NELLA NOTTE HA UCCISO IL LADRO CHE VOLEVA ENTRARE NELLA SUA AZIENDA. SALVINI LO CHIAMA MA LUI NON RISPONDE (“SONO SCOSSO”) – L’INTERVISTA CHE AVEVA RILASCIATO A MARZO: “DA 4 ANNI VIVO NEL CAPANNONE, HO SUBITO TANTISSIMI FURTI. IL PROBLEMA È CHE ANCHE SE LI BECCANO NON GLI FANNO NIENTE” – VIDEO

1 – SALVINI CHIAMA (MA FREDY, "SCOSSO", NON RISPONDE)

fredy pacini

(…) In mattinata squilla il cellulare dell'avvocato difensore Alessandra Cheli, dall'altra parte c'è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che però non riesce a parlare con il gommista, che si rifiuta: "Sono troppo scosso, non ce la faccio" dice Pacini all'avvocato. "Le istituzioni sono con lui" afferma l'inquilino del Viminale al telefono, durante una conversazione "dai toni familiari", ha aggiunto Cheli. (…) La scorsa primavera era stato proprio lo stesso gommista ad attirare su di sé l'attenzione dei media raccontando i suoi ultimi 4 anni di vita. Pacini aveva mostrato alle tv nazionali il monolocale dove viveva e che aveva ricavato sul soppalco del capannone, aveva raccontato le sue paure di artigiano che rischiava ogni notte di perdere tutto. (…)

2 – "DA 4 ANNI PER I LADRI VIVO NEL CAPANNONE": ECCO LO SFOGO DI PACINI A MARZO

Massimo Pucci per “la Nazione – Arezzo” (del 25 marzo 2018)

io sto con fredy striscione di solidarieta al gommista aretino che ha ucciso un ladro

«È dal 2014 che ho deciso di abitare qui lasciando casa – racconta Pacini – ho subito tantissimi furti e non c’è modo di arginare questo problema, l’ultimo episodio è accaduto l’altra notte, li ho cacciati io dopo che avevano mandato in frantumi un vetro. Li ho sorpresi mentre stavano entrando, sono sceso giù dal letto e dopo di me è arrivato il mio cane».

L’anno della svolta è stato il 2014 quando le imprese aretine sembravano sotto il bombardamento dei ladri: «Quell’anno ci ho rimesso diverse decine di migliaia di euro – racconta Pacini – ma non sono l’unico a fare questa vita, c’è anche qualcun altro che ha dovuto fare come me se voleva andare avanti».

gommista spara al ladro e lo uccide 8

L'imprenditore a casa si vede per le feste comandate e giusto il tempo di pranzare insieme alle figlie e alla moglie, poi chi lo cerca lo trova qui. «Alla vetreria dove mi servo non vengono nemmeno più a prendere le misure dei vetri spaccati dai ladri, basta che gli dico qual è che hanno già tutti i dati». «Il problema è che rapinatori e ladri in Italia sanno che anche se li beccano non gli fanno niente, non ci sono pene adeguate».

Pacini ha fiducia nelle forze dell’ordine, ma non nella giustizia del nostro Paese: «Non ce l’ho con le forze dell’ordine, ma con questo sistema che non punisce i malviventi che sembra tutelare loro e non chi lavora».

3 – "IO STO CON FREDY" UNA PAGINA FACEBOOK E APPLAUSI PER PACINI RITORNATO IN AZIENDA

Da www.lanazione.it/arezzo

io sto con fredy gruppo fb di solidarieta al gommista aretino che ha ucciso un ladro

Applausi e grida a voce alta «bravo Fredy, bravo Fredy». Sono quelle di amici e conoscenti che si sono assiepati davanti alla sua azienda per Fredy Pacini, il commerciante che la notte scorsa ha ucciso un ladro dentro la sua ditta, quando alle 12.30 è rientrato, accompagnato in auto, e ha ripreso la sua attività.

io sto con fredy striscione di solidarieta al gommista aretino che ha ucciso un ladro 1

Davanti ai cancelli della rivendita sono stati attaccati anche cartelli con l'hashtag 'Io sto con Fredy'. «Non ne poteva più, era preso di mira dai ladri, ormai dormiva quasi fisso in azienda anzichè nella sua casa in paese», raccontano alcuni, che dicono di conoscerlo da tantissimi anni e che sono all'esterno dell'azienda: in tutto sono una ventina i paesani presenti per esprimere solidarietà al gommista. Qualcuno mette in evidenza la sua dedizione al lavoro, ricordando che l'azienda era stata fondata dal padre di Pacini e con lo stesso Fredy è stata sviluppata estendendo l'attività dalle gomme al commercio e al noleggio di biciclette sportive. Proprio un furto di biciclette del 2014 causò a Pacini un danno da 30mila euro.

FREDY PACINI IL GOMMISTA CHE HA UCCISO UN LADRO MOLDAVO

E "Io sto con Fredy" è il nome del gruppo creato su Facebook, con lo scopo "di raccogliere ed organizzare iniziative di solidarietà in favore di Fredy Pacini e della sua famiglia. È opportuno però dare precedenza al lavoro dei legali ed attenersi ad eventuali loro disposizioni" si legge nella pagina del social. In poco tempo del gruppo fanno già parte più di sei mila.

