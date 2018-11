CI VUOLE C*ULO! LITE CACIOTTARA AL CONCORSO DI MISS BUMBUM IN BRASILE DOVE UNA CONCORRENTE SI È FIONDATA SULLA PRIMA CLASSIFICATA STRAPPANDOLE LA FASCIA: “NON MERITAVA DI VINCERE, IL SUO LATO B È PURO SILICONE” – MA LA VINCITRICE LA ASFALTA: “BISOGNA SAPER PERDERE. MI HA STRAPPATO LA FASCIA, MA NON IL TITOLO” (VIDEO)

DAGONEWS

miss bumbum 7

Grande caos a Miss Bumbum, in Brasile, dove la concorrente che per un soffio ha mancato il podio ha strappato la fascia alla prima classificata accusandola di essere rifatta.

Ellen Santana, 31 anni, che rappresentava lo stato di Roraima, ha vinto il titolo per il miglior posteriore del Paese. Ma Aline Uva, 27 anni, che non si è classificata tra le prime tre si è fiondata sulla vincitrice, strappandole la fascia: «Ero l’unica con un posteriore non artefatto chirurgicamente.

miss bumbum 5

Sono l'unica donna che merita davvero il titolo. Io rappresento la bellezza brasiliana naturale. Le tre donne che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono tutte rifatte, i loro sederi sono in puro silicone, è un'ingiustizia».

Ma la vincitrice si è difesa: «Ha strappato la mia fascia, ma non potrà mai portarmi via il titolo. Ho lavorato più duramente e meritavo questo titolo perché il mio lato b è di gran lunga il più solido. Per essere un vincitore devi sapere come perdere, e se avessi perso lo avrei fatto con dignità, a differenza di lei.

miss bumbum 9

Ora voglio essere un'ispirazione per le donne di tutto il mondo. Per mostrare loro che possono realizzare tutto ciò che sognano, qualunque avversario si trovino ad affrontare».

ellen santana

Il terzo posto della competizione è andato alla transessuale Paula Oliveira, 27 anni, che era un uomo fino a sei anni fa. Le altre concorrenti avevano chiesto che venisse esclusa dalla competizione, sostenendo che dovesse essere aperta solo alle donne. Alla fine, però, Paula non solo ha partecipato, ma ha avuto la sua rivincita.

miss bumbum 10 ellen santana 1 miss bumbum 1 miss bumbum 3 miss bumbum 4 aline uva miss bumbum 2 miss bumbum 13