DALLA CINA CON FURORE! UN FILMATO MOSTRA CINQUE DONNE PESTARE SELVAGGIAMENTE PER STRADA L'AMANTE DEL MARITO DI UNA DI LORO. PRIMA LE STRAPPANO I VESTITI DI DOSSO E POI LA MOGLIE CORNUTA INIZIA A CALPESTARE CON DEI LUNGHI TACCHI A SPILLO LO STOMACO DELLA DONNA, SENZA ALCUNA PIETÀ (VIDEO) ATTENZIONE: IMMAGINI MOLTO FORTI

DA www.dailymail.co.uk

donna cinese pestata

Un filmato caricato in rete a ottobre e divenuto immediatamente virale mostra un gruppo di almeno cinque donne prendere e pestare violentemente l’amante di una di queste in mezzo a una strada in Cina. La giovane donna nel vestito viola chiede disperatamente aiuto ai passanti ma il pestaggio è andato avanti.

La donna tradita, dopo averle strappato i vestiti di dosso, inizia a pestarle la pancia con dei lunghi tacchi a spillo mentre l'amante la implorava di fermarsi dicendo di essere incinta. A un certo punto si vede del sangue uscire dalla bocca della malcapitata.

L’azione è durata tre minuti, alcune immagini sono state riprese da questo video agghiacciante.

donna cinese pestata 2 donna cinese pestata 4 donna cinese pestata 3