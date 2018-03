IL CIRCO DELLA MORTE - È MORTO A 38 ANNI YANN ARNAUD, LO STORICO TRAPEZISTA FRANCESE DEL 'CIRQUE DU SOLEIL': STAVA ESEGUENDO UN NUOVO NUMERO AEREO DURANTE UNO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA A TAMPA, IN FLORIDA, QUANDO È PRECIPITATO AL SUOLO PERDENDO CONOSCENZA. INUTILI I SOCCORSI. LASCIA LA MOGLIE E DUE BAMBINE. IL VIDEO DELL'INCIDENTE

Da 'Il Sussidiario'

tragedia al cirque du soleil 2

Il trapezista francese Yann Arnaud è morto durante un'esibizione del Cirque du Soleil tenutasi a Tampa, in Florida. L'annuncio è stato dato direttamente dalla nota compagnia circense, che si è messa a disposizione delle autorità americane per tutte le indagini del caso e ha cancellato gli altri due spettacoli previsti in settimana.

Il mondo del circo e in generale gli appassionati del genere sono in lutto per la tragedia che ha colpito uno degli acrobati più amati e conosciuti, sempre impegnato in esibizioni spettacolari e rischiose.

tragedia al cirque du soleil 3

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati nel suo profilo Instagram dove ancora oggi appare un suo commento nel quale Arnaud manifesta l'emozione per l'imminente spettacolo, durante il quale purtroppo è avvenuta la tragedia. Eccone solo alcuni: "Sono così triste per la tua famiglia, gli amici e tutto il pubblico che amava seguire il tuo show", "Sei morto facendo quello che amavi. È come se avessi già capito quello che stava per succedere". [Agg. di Dorigo Annalisa]

tragedia al cirque du soleil

lultima instagram stories di yann arnaud

A Tampa erano previsti altri due spettacoli che dopo la tragedia sono stati cancellati.

Arnaud, lavorava da quindici anni con il Cirque du Soleil.

yann arnaud prima dello spettacolo

Nato a Champigny-sur-Marne, il 38enne era sposato con Inna Gorelova e abitava a Miami. Stando a quanto riportato da Tgcom24, stava eseguendo un numero di acrobazie aeree quando è caduto.

Yann era con noi da più di 15 anni ed era amato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo», ha aggiunto Daniel Lamarre. Non è il primo incidente che avviene durante uno show del celebre circo: cinque anni fa durante uno spettacolo a Las Vegas, Sarah Guillot -Guyard, trapezista di 31 anni, cadde da oltre quindici metri e perse la vita. È stato questo il primo caso di morte durante uno show del circo.

yann arnaud durante gli esercizi

yann arnaud e la fidanzata 3 yann arnaud e la figlia yann arnaud yann aranud con la famiglia yann arnaud cirque diu soleil yann arnaud e la fidanzata 2 yann arnaud e la fidanzata