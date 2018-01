CLIMA-CIDIO! - IN AUSTRALIA E’ STRAGE DI ANIMALI A CAUSA DELLE TEMPERATURE HANNO RAGGIUNTO ANCHE I 47 GRADI, UN LIVELLO MAI RAGGIUNTO DAL 1939 - I PIPISTRELLI CADONO A TERRA “BOLLITI”, GLI OPOSSUM SI USTIONANO LE ZAMPE CAMMINANDO SULL’ASFALTO E I POVERI KOALA…

Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

AUSTRALIA - STRAGE DI PIPISTRELLI A CAUSA DEL CALDO ECCESSIVO

Mentre nel Nord America le iguane cadono dagli alberi come ibernate per l’ondata di gelo che ha colpito quella parte del pianeta, in Australia gli animali soffrono per il caldo che sta soffocando il continente: a Sydney le temperature hanno raggiunto anche i 47°, un livello che non si provava dal 1939.

È così caldo che gli opossum si ustionano le zampe camminando sui tetti e sull’asfalto. Gli uccelli hanno difficoltà a volare per la forte disidratazione. I koala vengono spruzzati per essere mantenuti freschi.

Ma l’immagine che sta facendo il giro del mondo in queste ore è quella delle volpi volanti, un genere di pipistrelli, che cadono a terra praticamente “bolliti” perché non hanno abbastanza luoghi dove potersi proteggersi dal caldo. I soccorritori, riportano i media australiani, parlano di «scene strazianti» con decine di giovani esemplari trovati morti per terra o, addirittura, ancora appesi ai rami degli alberi.

Questi animali si sono adattati al clima australiano, ma non sono in grado di gestire temperature superiori ai 40°. Mentre gli esemplari adulti cercavano refrigerio vicino a un torrente, i loro cuccioli sono rimasti appesi agli alberi senza “strumenti” per difendersi dal calore. «Non ho mai visto nulla di simile prima» racconta Cate Ryan, una delle volontarie di un’associazione animalista che ha assistito a questo triste fenomeno.

Si calcola che siano migliaia gli esemplari morti in questi giorni. In alcuni casi intere colonie. Più di 30 mila volpi volanti erano morte in tutta l’Australia durante le ondate di calore tra il 1994 e il 2008. Nel Queensland circa 100mila erano morte durante un’ondata di caldo nel 2014.

Un problema particolarmente grave sia per il numero per il ruolo che hanno: attualmente si calcola l’esistenza di circa 400mila esemplari, molti meno rispetto ai 560mila esistenti nel 1989. Per questo sono state catalogate come “vulnerabili” rispetto alla lista rossa delle animali a rischio estinzione. E la loro esistenza è particolarmente importante per l’ecosistema: le volpi volanti, che vivono principalmente nei boschi e nelle paludi della costa orientale dell’Australia, sono molto utili per l’impollinazione e per il trasporto dei semi.