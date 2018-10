COITO DA LACRIME – SI CHIAMA SEX-BLUES E INDICA QUELLE SENSAZIONI INSPIEGABILI DI TRISTEZZA, IRRITABILITÀ, ANSIA E MALINCONIA, SPESSO ACCOMPAGNATE DA UNA IRREFRENABILE VOGLIA DI PIANGERE, SUBITO DOPO AVER FATTO L'AMORE – QUALI MECCANISMI PSICOLOGICI SI INNESCANO E QUANTO DIPENDE DAL PARTNER – ECCO COME EVITARE CHE DIVENTI UN PROBLEMA

Veronica Mazza e Cecilia Capelli per "www.cosmopolitan.com"

il sex blues molto diffuso nelle coppie felici

Quando si parla di un’esperienza sessuale positiva, sia un rapporto completo sia l'autoerotismo, è naturale essere portati a credere che generi benessere, gioia, serenità.

Soprattutto il post-orgasmo, nella visione comune, è spesso raccontato come una fase di totale rilassatezza, un attimo di piacevole benessere. Una sorta di “effetto automatico” riservato a tutti, che appaga e soddisfa non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale.

Eppure non è sempre così. Perché può accadere che dopo aver fatto l’amore si viva un momento di stress emotivo, chiamato comunemente“blues post sesso”.

sesso auto

Cos’è il sex-blues

Questo fenomeno in termini medici, viene definito disforia postcoitale e indica quelle sensazioni inspiegabili di tristezza, irritabilità, ansia e malinconia, spesso accompagnate da una irrefrenabile voglia di piangere. Può anche accadere di provare una forte e incontrollabile bisogno di sentirsi protetti, per cui il contatto o la sua mancanza diventano fondamentali.

E non succede solo alle donne, anche gli uomini possono soffrire di questo disturbo. Per capire meglio di che si tratta, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Maria Claudia Biscione, sessuologa e psicoterapeuta.

Perché può succedere di sentirsi così dopo aver raggiunto l’apice del piacere?

post sex blues

“Per moltissimi fattori diversi tra loro. Intanto l'orgasmo è comunque un momento psicofisico forte e intenso, in cui i cambiamenti fisiologici influenzano l'emotività, producendo sia benessere sia a volte, se troppo intensi, anche ansia e paura di non saper gestire la carica energetica che lo caratterizza”.

Quali sono i meccanismi psicologici e quelli emotivi che si innescano?

“Può dipendere dal tipo di rapporto che si sta vivendo, il significato che diamo all’atto sessuale in quel momento. Ma tanto fa anche come si è arrivati a fare l’amore, con che tipo di predisposizione emotiva, bisogni, tensioni, stress o aspettative.

sesso 3

In generale però è il corpo che in questa situazione, con le sensazioni generate dall'atto sessuale, guida tutta l'emotività, scombussolandola inaspettatamente. L'energia sprigionata dall'orgasmo può trasformarsi, quindi, da molto gratificante e positiva a una bomba di sensazioni che possono destabilizzare o invadere con la loro carica energetica.

tristezza postcoitale

In quel momento gli input sono molteplici e il risultato può essere un cedere e un lasciarsi sopraffare da sensazioni troppo forti, che trovano nel pianto la più comune reazione. Inoltre l'orgasmo è un rilasciare e scaricare non solo le tensioni muscolari ma anche quelle emotive, che magari non riguardano quel momento o sono trattenute da tempo, e che, in quella sede esplodono tutte insieme”.

Quanto dipende dal partner?

“Anche la persona con cui stai facendo sesso e la qualità dell'interazione che c’è tra di voi in quel momento, può influire. La vicinanza o la distanza al bisogno emotivo con cui si approccia può fare la differenza.

sesso 1

Ma di solito il sex blues può scattare a prescindere dal legame che abbiamo con il partner e riguardare solo noi stessi e il nostro complesso mondo interiore che l'orgasmo, in quanto, esplosione energetica, disequilibra. Quindi non è il caso di colpevolizzare l’altro, ma invece è bene focalizzarci su quello che sta accadendo dentro di noi”.

Come si fa a vivere questa tristezza senza che diventi un problema?

“Concedendosi la naturalezza di ciò che avviene. Bisogna ricordare che la sessualità è comunque una messa in gioco psico-corporea complessa, per cui le variazioni fisiologiche che avvengono in un rapporto avvolgono e stravolgono. È naturale, non bisogna averne paura, né giudicarlo ma solo accogliere l'emozione che ne deriva.

sesso al buio 1

Ovviamente in un rapporto stabile sarà più facile farsi coccolare con un abbracciorassicurante, senza la paura di sentirsi giudicati da chi non ci conosce abbastanza e potrebbe fraintendere quella reazione. Si è visto, inoltre, che più ci si dedica tempo, ci si decomprime e ci si rilassa prima del rapporto, meno capiterà la disforia”.

