IL PALLONE E’ TONDO? NO, E’ CAPOTONDI! PARLA L’ATTRICE, NUOVO VICEPRESIDENTE DELLA LEGA PRO: “CORONO UN SOGNO. PRESTO UNA DONNA GUIDERÀ LA FIGC. COME CONCILIARE CINEMA E PALLONE? A UN UOMO NON L’AVRESTE CHIESTO” – L’APPELLO DI FLAVIA PERINA: "NON SI CAPISCE PERCHÉ LEI E NON UN'ATLETA O EX-ATLETA (ANZI, SI CAPISCE BENISSIMO: IN INGLESE SI CHIAMA 'PINKWASHING'). CRISTIANA, TU FAI UN ALTRO MESTIERE, RIFIUTA L’INCARICO"- VIDEO