COLPITA E AFFONDATA! LA PETROLIERA IRANIANA ENTRATA IN ROTTA DI COLLISIONE CON UN MERCANTILE COLA A PICCO NEL MAR DELLA CINA CON 136MILA TONNELLATE DI GREGGIO - TIMORI PER UN POSSIBILE DISASTRO AMBIENTALE MA PECHINO RASSICURA: NON C'E’ UNA GROSSA CHIAZZA IN MARE - NESSUNA SPERANZA PER I 29 MARINAI DISPERSI- VIDEO