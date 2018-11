COLPO DI CODA SUL “VIPERETTA” - MASSIMO FERRERO E’ ACCUSATO DI AVER DISTRATTO UN MILIONE DI EURO DALLE CASSE DELLA SAMPDORIA PER FINANZIARE IN MANIERA ILLECITA LE PROPRIE SOCIETÀ - I SOLDI SAREBBERO STATI OTTENUTI DALLA CESSIONE, AVVENUTA NEL 2015, DI PEDRO OBIANG AL WEST HAM - DA QUEL MOMENTO, AVREBBE PRESO IL VIA UNA CATENA DI OPERAZIONI MASCHERATE…

Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

massimo ferrero (2)

Trascurabile sul piano calcistico, la cessione di Pedro Obiang al West Ham rischia ugualmente di passare alla storia come quella che più farà inferocire i tifosi della Sampdoria. Il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero avrebbe distratto 1 milione e 159 mila euro dai 6 milioni e mezzo ricavati da quell'operazione per finanziare in maniera illecita proprie società.

E questa è solo una delle ipotesi per cui Er Viperetta è indagato per appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita assieme alla figlia Vanessa, al nipote Giorgio, alla compagna Manuela Ramunni e ai manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti in un' inchiesta sfociata ieri nel sequestro di 2,6 milioni di euro. Il Nucleo Valutario della Gdf ha messo i sigilli anche a un appartamento in via Renai, a Firenze, intestato alla Ramunni, e bloccato 200 mila euro sui conti della Sampdoria. La società si dice estranea, la Figc avvia accertamenti.

massimo ferrero (4)

La cessione di Obiang, giugno 2015, sarebbe l'avvio di una catena di operazioni mascherate: «Somme distratte - sottolineano il pm Sabina Calabretta e l' aggiunto Rodolfo Sabelli - attraverso la predisposizione di un contratto siglato dalla Sampdoria e dalla Vici srl artatamente preordinato a simulare l'esistenza di una valida causa negoziale», ossia la ristrutturazione del centro sportivo di Bogliasco dove la Samp si allena.

Due elementi, tra gli altri, sorreggono l'ipotesi investigativa. La totale inadeguatezza della Vici ad effettuare questi lavori (amministrata da Vanessa Ferrero, si occupa delle 60 sale cinematografiche di famiglia) e la assoluta coincidenza di tempi con la quale la Vici dirotta, attraverso 17 assegni circolari, 805 mila euro alla Livingston spa.

massimo ferrero one man show al premio colalucci (11)

Quest'ultima è la fallita compagnia aerea di Ferrero, finita nel 2010 in amministrazione giudiziaria e debitrice della Farvem Real Estate srl, ancora del gruppo Ferrero. «È del tutto evidente - riassume il gip - come la Vici con la predetta provvista pagava un debito di un'altra società riconducibile al gruppo Ferrero». Le false fatture avrebbero poi consentito alla Samp di evadere 209 mila euro di Iva. La parte restante del milione che sarebbe stato sfilato alla squadra viene poi impiegato da Ferrero per altre due finalità.

massimo ferrero one man show al premio colalucci (9)

La prima è il saldo di una cartella da 102 mila euro di Equitalia. L'altra è il versamento di 235 mila euro alla Film 9 srl e V Production srl, riconducibili alla figlia Vanessa e al nipote Giorgio, per finanziare il film «Le frise ignoranti».

L'ultimo capitolo dell' inchiesta nata dalle segnalazioni di Bankitalia è sull' acquisizione del circuito cinematografico di Vittorio Cecchi Gori. Ferrero si sarebbe ritagliato il ruolo di intermediatore per conto di società amministrate dalla figlia o da soggetti a lui riconducibili, salvo poi inscenare fittizie cause di lavoro con le stesse.

massimo ferrero simona ventura miss italia

I finanzieri ne hanno rintracciate cinque e il gip annota le «evidenti anomalie»: identica forma e sostanza nelle rivendicazioni, tutte concluse nella stessa data e tutte con identica motivazione nel riconoscere a Ferrero somme forfettarie per non andare in giudizio. Con questi soldi, 500 mila euro divisi in 4 bonifici con identica data di saldo, avrebbe pagato parte dell' appartamento della compagna. Il resto, 252 mila euro, arriverebbero dai compensi pagati da società del suo gruppo per utilizzare in concessione il logo Ferrero. «Un palese reimpiego - scrive il gip - del provento di reati».

MASSIMO FERRERO VIPERETTA