COLPO GROSSO! - FURTO DA RECORD NELLA VILLA DEL MILIARDARIO JAMES STUNT, EX MARITO DI PETRA ECCLESTONE: PORTATI VIA 90 MILIONI TRA GIOIELLI E CONTANTI - MA IL COLPO PUZZA DI BRUCIATO PER LA TEMPISTICA E QUELLA POLIZZA ASSICURATIVA…

Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Niente allarme, telecamere a circuito chiuso o misure di sicurezza. Dormiva tranquillo nella sua villa di Belgravia il miliardario James Stunt quando i ladri sono entrati in casa, si sono diretti nel seminterrato e hanno svuotato la cassaforte: novanta milioni di sterline tra contanti, gioielli e pietre preziose.

Chi segue le cronache rosa lo conoscerà come l'ex marito di Petra Ecclestone, protagonista, assieme alla figlia del patron della Formula 1, dello spettacolare ricevimento di nozze a Castello degli Odescalchi, a Bracciano, nel 2011 e sei anni dopo di un divorzio che, se ancora da finalizzare, si aggirerebbe sui 5,5 miliardi di sterline. Adesso gli appartiene anche un altro primato: è, sottolinea lui stesso, vittima della rapina più costosa nella storia della Gran Bretagna.

Chissà se se ne è vantato o rammaricato con amici: certamente è strano che la notizia, che risale a dicembre, emerga a più di un mese di distanza. La Metropolitan Police ha confermato di aver ricevuto la denuncia alle 7.14 del 14 dicembre, quando Stunt, svegliandosi, si è reso conto dell' avvenuto. «Ci è rimasto molto male», ha detto un amico. «Per lui sono tanti soldi».

Non sono per lui: per di più i tabloid britannici hanno versioni contrastanti sulla polizza assicurativa di Stunt. La rapina potrebbe essere più dolorosa ancora. Stando a un giornale, infatti, Stunt non aveva aggiornato l'indirizzo dopo il trasloco e potrebbe non aver diritto ad alcun risarcimento.

Deve aver imparato la lezione, benché amara, se durante il fine settimana è stato avvistato in un ristorante italiano di Londra con non una, ma nove guardie del corpo. La separazione tra Stunt e Ecclestone, che insieme hanno tre figli, sarebbe stata innescata dal comportamento violento di lui. Petra ha citato minacce e abusi di sostanze varie. Con il divorzio il giudice ha disposto che la villa di Chelsea - del valore di circa 68 milioni di sterline - rimanesse a lei, per evitare ai bambini il trauma di un trasferimento.

È toccato a Stunt, così, trovare un altro alloggio, per se stesso, i suoi averi e le sue monoposto (un paio di Lamborghini sono generalmente parcheggiate davanti a casa, una con targa personalizzata, quasi a pubblicizzare il nuovo indirizzo). «Non ha fatto in tempo a installare le telecamere e l' allarme», ha precisato un amico. «I ladri sono arrivati prima».

