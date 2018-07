25 lug 2018 18:15

COME BIG JIM: NELLE MUTANDE, NIENTE - IN AMERICA UN UOMO SENZA PENE STATO DENUNCIATO PER AVER PENETRATO LE SUE VITTIME CON UNO STRUMENTO, PROVOCANDO LORO FERITE E INFEZIONI – “NON SI FACEVA MAI TOCCARE, FACEVAMO SESSO A LUCI SPENTE, MA NON HO MAI SOSPETTATO CHE…”