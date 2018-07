COME CERVO CHE ESCE DI FORESTA E ENTRA IN AUTOSTRADA: SCHIANTO SULLA A24 TRA UN UNGULATO DI 200 CHILI E UN'AUTO CHE VOLA FUORI STRADA - IL CONDUCENTE IN PROGNOSI RISERVATA, IL CERVO SBALZATO NELLA CORSIA OPPOSTA: DANNEGGIATE ANCHE ALTRE VETTURE

Manlio Biancone per il Messaggero- Roma

Scontro sull' autostrada Roma-Aquila tra un grosso cervo e un' autovettura che è volata oltre i paracarri distruggendosi.

Coinvolte altre tre auto, bloccato il traffico per permettere ai vigili del fuoco di estrarre dalle lamiere i feriti che sono stati ricoverati al l' ospedale dell' Aquila.

Panico e tanta paura sull' autostrada A24 in prossimità dello svincolo per Torano, direzione Roma, appena passata la mezzanotte. «Siamo salvi per miracolo, è stato un incubo. Abbiamo rischiato di morire», racconta un ferito. È ancora sotto choc per l' incidente dell' altra notte lungo l' autostrada: tutta colpa dell' animale che improvvisamente ha attraversato la carreggiata. Un cervo. «Era di 200 chili, aveva le corna lunghe un metro e mezzo, anche i vigili che ci hanno soccorso hanno detto che non ne avevano mai visto uno così grande», sottolinea un ferito

L' automobilista si è trovato davanti un cervo enorme e l' impatto è stato inevitabile. Dopo lo scontro l' Audi 6 è finita al di là della carreggiata. L' incidente è avvenuto allo svincolo per Torano. Una delle vetture coinvolte é uscite di strada ed è andata completamente distrutta. Il conducente , F.A. di 41 anni di Roma, il figlio di 3 anni e la moglie sono rimasti feriti e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Avezzano e dell' Aquila intervenuti insieme al personale medico del 118 e agli agenti della polizia stradale.

L' animale dopo l' urto è stato sbalzato per circa 90 metri andando a finire nella corsia opposta di marcia nel momento in cui stavano sopraggiungendo altre due auto danneggiate ma senza conseguenze per gli occupanti. L' autostrada è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di rimuovere i mezzi danneggiati.

Il più grave dei feriti è il conducente dell' Audi 6, che ha riportato traumi multipli e ora si trova in prognosi riservata all' ospedale dell' Aquila, mentre i familiari hanno riportato lievi ferite. Il conducente dell' Alfa Romeo 147 non ha riportato lesioni. Gli occupanti della terza e quarta auto son stati medicati dai medici del 118. A quanto pare il cervo era stato anche segnalato al centralino della questura. Non è il primo incidente nella zona dove rimangono coinvolti i cervi, anzi negli ultimi mesi sempre più animali vengono segnalati dagli automobilisti lungo le carreggiate della A24 e A25.

