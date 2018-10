15 ott 2018 17:29

COME DICEVA TOTO', LA NEBBIA C’È, MA NON SI VEDE – BOCELLI ''SCONVOLTO'' DOPO UN ATTERRAGGIO D’EMERGENZA IN ELICOTTERO. STAVA ANDANDO A MILANO PER PRESENTARE IL SUO NUOVO ALBUM ‘SÌ’ – ‘ABBIAMO INCONTRATO UNA NEBBIA PERICOLOSA. HO DATO ORDINE AL PILOTA DI ATTERRARE IMMEDIATAMENTE E SIAMO ARRIVATI IN UN POSTO SPERDUTO. IN QUEI MOMENTI FAMA E SUCCESSO NON CONTANO NIENTE. MI SENTO...''