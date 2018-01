COME ICARO: QUESTI DUE SPERICOLATI PARACADUTISTI SI LANCIANO IN CADUTA LIBERA CON LE LORO TUTE ALARI SFRECCIANDO A ECCEZIONALE VELOCITÀ TRA LE MONTAGNE ROCCIOSE DEL COLORADO (VIDEO!)

DAGONEWS

volo in tuta alare

Due uomini si sono tuffati nel vuoto con le loro tute alari nello spettacolare parco naturale delle Montagne Rocciose del Colorado. I due sfrecciano ad altissima velocità tra le montagne alle prime livide luci dell’alba. Queste formazioni rocciose toccano i 4.400 metri di altezza e si snodano per circa 5.000 chilometri,

Nel video i due impavidi si lanciano da una roccia ‘tuffandosi’ in aria. Uno porta una tuta alare blu mentre il suo compagno ne indossa una bianca.

volo in tuta alare 2

Il volo in tuta alare è un nuovo sport estremo in cui si plana nell’aria sfruttando le correnti ventose tra le montagne. Le tute aumentano la supercie del corpo aiutandolo a librarsi in aria favorendone il ‘volo’.

volo in tuta alare 3 volo in tuta alare 5 volo in tuta alare 4