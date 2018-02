COME PRATICARE LA FELLATIO A UN UOMO - COME PRATICARE IL CUNNILINGUS A UNA DONNA - ECCO ALCUNI CONSIGLI PER SUPERARE GLI "ESAMI ORALI" A PIENI VOTI: MANTENERE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E LASCIARE LA LUCE ACCESA SONO ASPETTI IMPORTANTI DURANTE I PRELIMINARI, MA SOPRATTUTTO CI VUOLE TEMPO! ATTENZIONE: CONTENUTI ESPLICITI

tracey cox

La sessuologa Tracey Cox condivide i suoi segreti per diventare maestri del sesso orale (sia per gli uomini sia per le donne). L’attesa è un elemento chiave e bisogna sempre sapere come stuzzicare il proprio partner, senza trascurare le posizioni che possono beneficiare chi dà echi riceve.

Quando alcuni ricercatori hanno chiesto a un gruppo di adolescenti cosa avrebbero scelto se forzati tra penetrazione e sesso orale, entrambi i sessi hanno favorito all’unanimità la seconda opzione.

vagina fontana

Trovate la persona la cui bocca riesca a fare tutte le mosse giuste e unitevi alla lunga fila di chi richiede ad alta voce che venga posta più attenzione all’argomento.

Ecco una guida passo-dopo-passo per lei e per lui (poi chiedete al vostro partner un parere su quanto scritto, in modo da indurli con l’inganno a leggere anche i consigli a vostro vantaggio).

Prima le donne, però.

Vostra nonna vi avrà probabilmente detto che il modo migliore per raggiungere il cuore di un uomo sia attraverso lo stomaco. Io propongo di scendere un po’ più giù…

COME PRATICARE LA FELLATIO A UN UOMO

Una festa per gli occhi

fellatio

Lasciate le luci accese, in modo che possa vedere quello che fate: offritegli un bel posto in prima fila per seguire l’azione e portatevi un po’ indietro anche i capelli.

Se siete coraggiose, mantenete il contatto visivo; se la cosa invece vi imbarazza, guardate in basso.

La posizione-extra

1. Lui sta in piedi, voi sedute di fronte a lui dal laro del letto (o su un qualsiasi mobile ad altezza appropriata)

In questo modo è più comodo per entrambi e vi lascia le mani libere per stimolare altre parti del suo corpo, lasciandolo libero di muoversi.

il kamasutra del sesso orale 3

Questa posizione vi darà anche modo di controllare la profondità che vuole raggiungere.

Alcuni uomini dicono di sentirsi barcollare sulle gambe quando vengono ma nella maggior parte dei casi sopravvivranno cadendo sul letto!

2. Lui sta in piedi e voi vi inginocchiate davanti. È più comodo che essere sdraiate a suo fianco anche se la forza dell’attrattiva è la classica posizione di ‘venerazione’ ai suoi piedi.

SESSO ORALE

Fatevi strada leccandolo fino a giù catturando sempre più la sua attenzione. Passate intorno al suo pene passando per i fianchi fino all’interno delle ginocchia, poi iniziate lentamente a risalire sempre dall’interno fino a raggiungere i testicoli.

Fermatevi là e fatelo andare un po’ fuori testa, usando ampi movimenti con la lingua per circuire ciascun testicolo.

Aggiungete le mani e iniziate a farle funzionare prima di riprendere a darvi da fare con la bocca. Non tirate o strattonate il prepuzio, manipolatelo in maniera tale da farlo arrivare in alto più volte, ricordandovi di mantenere il tutto ben scivoloso.

Usate le mani, non la bocca per mantenere il controllo e usatene sempre due: con una stringete il pene mentre con l’altra lo solleticate in altre parti.

il kamasutra del sesso orale 6

Alternando questi due tipi di stimoli vi toglierete anche molta pressione di dosso.

Come per le donne, è importante mantenere un ritmo stabile in modo da far crescere l’eccitazione. Pian piano che aumenta il suo godimento però, iniziate a fare movimenti più veloci aumentando la pressione.

Se non volete ingoiare, continuate a stimolarlo usando solo le mani. Fate quello che volete ma non lasciatelo con le mani in mano!

COME PRATICARE IL CUNNILINGUS A UNA DONNA

Non tuffatevi di testa!

cunnilingus

Strappare le coperte e immergervi rtrattenendo il respito non eccita affatto le donne. Creare un senso di anticipazione è tutto.

Scendete lentamente lungo il suo corpo – baciandolo, mordicchiando, leccando – fermandovi sulla pancia e facendola aspettare.

Lasciatele il potere

cunnilingus piatto raro

1. Lei sopra: invece di farla sdraiare sulla schiena con voi tra le sue gambe, sdraiatevi voi e fatela salire sopra, faccia al letto facendole appoggiare le mani al muro in modo da avere una posizione ben salda per regolarsi.

In questo modo può avere pieno controllo sulla pressione: può alzarsi se è troppo ruvido, avvicinarsi se lo vuole più forte.

Nel frattempo voi avete il collo rilassato e la vostra lingua lavorerà meglio.

2. Lei si stende sulla schiena e voi vi inginocchiate tra le sue gambe, che sollevate in modo da farle appoggiare sulle vostre spalle.

cunnilingus emoticon

Voi siete genuflessi e lei è sollevata in aria ma con le spalle ancora sul letto, utilizzando le mani per sostenersi mentre voi la reggete per gambe.

La sensazione per lei sarà meravigliosa offrendole inoltre l’eccitamento di vedere esattamente tutto quello che succede.

Lasciate che sia lei a mostrarvi quale tecnica utilizzare con la lingua facendovi leccare il palmo della mano nello stesso modo in cui vuole essere leccata.

Probabilmente utilizzerà l’intera parte piatta della lingua piuttosto che solo la punta turgida, ondulando e frusciandola con movimenti lenti e oziosi.

i misteri del clitoride cunnilingus

Invece di toglierle completamente le mutandine, tirategliele di lato.

dental dam cunnilingus

Questo la riporterà con la mente alle sue prime esperienze quando eravate entrambi troppo timidi per spogliarvi completamente.

Fate la musica con la vostra lingua.

Adesso trovate il clitoride (una piccola sfera, solitamente situata nella parte in cima – coperta da un cappuccetto di pelle) e dategli dei colpetti umidi, lenti, gentili verso l’alto intorno, non sopra di esso.

Ricordate il movimento della lingua che vi aveva fatto sul palmo?

gambe

Usate la parte piatta della lingua, non la punta (a meno che non vi dimostri il contrario). Tenete la lingua rilassata e non solo offrirete a lei una sensazione più piacevole, ma vi stancherete anche meno.

Provate a fare dei movimenti circolari lenti intorno alla circonferenza combinandolo a delle leccatine verticali per inumidirla.

Fate entrare in contatto un’ampia superfice della vostra lingua in modo da coprire un’area più larga possibile.

Fate pratica sul palmo della vostra mano e provate a sentire quali movimenti vi sembrano i più efficienti.

segreti del cunnilingus

Chiedete direzioni. Quando siete in posizione, è difficile interpretare molto altro oltre ai gemiti e delle semplici frasi.

Dopotutto, le sue gambe vi stanno coprendo le orecchie e emergervi per chiedere “cos’è che hai detto?” non è esattamente ’ideale quando magari voleva dirvi “per carità di Dio non fermarti sto per…”

Chiedetele di darvi istruzioni monoletterali come “più piano,” “più forte,” ok così.” Può anche usare il corpo stringendovi più vicino a se si sollevandosi per guardarvi se vuole che andiate più forte, divincolandosi se vuole che allentiate un po’ la presa.

cunnilingus

Se avete problemi a trovare il posto giusto chiedetele di formare una “V” con le dita e di metterle nel punto in cui vuole che la leccate.

Scegliete una parte. Spesso un lato del clitoride è più sensibile e predisposto dell’altro.

Provate a verificarlo voi stessi: fatele allungare una gamba tenendo l’altra piegata col ginocchio verso l’esterno mentre e poi invertite posizione.

Mettete la retro. Allargate le mani e prendetele fermamente il fondoschiena tra i palmi iniziando a fare grandi, ampi moti circolari.

cunnilingus 2

Questo la farà stare bene perché le stimolerà indirettamente la zona dell’ano – un’area molto sensibile per le donne, come per gli uomini, ma di cui molti ancora si vergognano ad ammetterlo.

Decollo. Aumentate la velocità e la pressione ma continuate a fare qualunque cosa stavate facendo mantenendo un ritmo regolare.

Molte donne restano immobili durante l’orgasmo: altre si contorcono come ballerine di lap dance lettoni. Tirate dritto senza farci caso.

clitoride

Gli orgasmi femminili possono durare a lungo e se vi fermate nel momento cruciale, pensando di aver svolto il vostro compito, non si concluderà bene per voi.

Continuate a dare dei colpetti lenti e gentili finché non vi spinge da parte, cosa assolutamente normale da fare perché i clitoridi diventano estremamente sensibili dopo aver raggiunto l’orgasmo, per cui non offendetevi!

