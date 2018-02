COME SARÀ IL MONDO NEL 2099? MOLTO "WOW" - LE PREDIZIONI DEL FUTURISTA RAY KURZWEIL FINORA SI SONO AVVERATE NELL’86% DEI CASI - PER IL XXI° SECOLO LA NANOTECNOLOGIA RIVOLUZIONERÀ LA SANITÀ E L’ECONOMIA MONDIALE, POTREMMO ELIMINARE IL BISOGNO DI NUTRIRCI E VIVERE MOLTO PIÙ A LUNGO, AUMENTANDO LE NOSTRE FACOLTÀ COGNITIVE E SENSORIALI, E IL NOSTRO CORPO...

DAGONEWS

Vi siete mai chiesti come sarà il mondo quando i robot diventeranno parti integranti delle nostre vite, come avvenuto per gli elettrodomestici? Ray Kurzweil è uno che non tira a indovinare, cita l’anno esatto in cui avranno luogo determinati avvenimenti, e secondo lui sarà il 2027. Cosa lo rende così certo? Kurzweil è un inventore, futurologo e autore di diversi libri. Di recente è stato anche assunto da Google per lavorare a progetti d’avanguardia sull’intelligenza artificiale e il linguaggio automatico. Ray è famoso per le sue predizioni sulla caduta dell’URSS, la vittoria dei computer a scacchi, la comparsa degli assistenti digitali (come Siri e Alexa) e i sistemi per la realtà virtuale aumentata.

Il sito Brightside ha messo insieme una serie di previsioni per il 21° secolo, dove sembrano esserci diverse cose inaspettate ad attenderci. Forse alcuni film di fantascienza diventeranno la nostra nuova realtà.

2019

L’umanità sarà in grado di curare il 95% delle malattie nei paesi civilizzati. Il processo d’invecchiamento rallenterà e potrà essere addirittura invertito.

come saremo in futuro

2020

I computer continueranno a rimpicciolirsi, e cambieranno forma. Per esempio, faranno parte del nostro abbigliamento.

Ci sarà un nuovo governo mondiale, che rappresenterà tutta l’umanità

Dal 2020, inizieremo ad avere a disposizione dei corpi 2.0, basati sulle nanotecnologie

Le pubblicità saranno personalizzate attraverso dei canali audio trasmessi individualmente

come saremo in futuro 2

2025

Appariranno le prime automobili volanti, e saranno completamente autonome

Sarà anche l’anno in cui delle ambiziose nanotecnologie ci aiuteranno a comprendere il funzionamento del cervello umano

come saremo in futuro 4 come saremo in futuro 3

2027

Diventerà possibile costruire dei modelli virtuali del cervello umano

Entro la fine degli anni ’20, ci sarà un’intelligenza artificiale comparabile al cervello umano e alle sue funzioni

come saremo in futuro 5

2029

Le intelligenze artificiali saranno in grado di superare il test di Turing, dimstrando la loro capacità di pensare come un essere umano

La realtà virtuale raggiungerà una definizione d’immagine talmente avanzata che sarà difficile da distinguerla dalla realtà

Le ‘nanomacchine’ saranno ampiamente diffuse in medicina

La produzione delle nanotecnologie diventerà così frequente da modificare radicalmente l’economia planetaria

I nanorobot saranno capaci di penetrare nelle cellule, nutrirle e ripulirle, in modo tale da eliminare virtualmente il bisogno di nutrirci

come saremo in futuro 7 come saremo in futuro 6

2030

Sarà possibile caricare in rete la nostra mente, rendendo possibile vivere su

internet e proiettare i nostri corpi sia nella realtà fisica che in quella virtuale.

Scomparirà l’attrezzatura per la realtà virtuale, le nanomacchine saranno parte integrante dei nostri corpi e interagiranno direttamente con i nostri neuroni

Le nanomacchine aiuteranno il cervello umano a aumentare le sue capacità cognitive e sensoriali, inclusa la memoria

Le persone saranno capaci di connettersi telepaticamente tra di loro attraverso

delle reti wi-fi

Diventerà possibile modificare le nostre personalità e i nostri ricordi

Appariranno i corpi umani “3.0” e non avranno più una forma specifica: le persone saranno in grado di modificare la loro apparenza esteriore quando vogliono e in qualsiasi modo lo desiderino.

come saremo in futuro 8 come saremo in futuro 9

2040

Le persone passeranno la maggior parte del loro tempo nella realtà virtuale. “Matrix” è un buon esempio di tale realtà.

I nanorobot saranno ampiamente utilizzati per creare qualsiasi tipo di forma e superficie

come saremo in futuro 12 come saremo in futuro 11

come saremo in futuro 13

2045

La possibilità di “aggiornarci” e “uploadarci” diverrà un fenomeno comune

Un computer un miliardo di volte più intelligente di tutte le persone al mondo sarà acquistabile per circa 1000 euro.

Arriverà la “singolarità” tecnologica: l’intelligenza artificiale eccederà quella di tutti gli esseri umani e diventerà la forma di vita più intelligente sul pianeta.

La singolarità cambierà per sempre la storia dell’umanità

L’estinzione dell’umanità sarà praticamente impossibile poiché non esisteranno più grosse differenze tra uomini e macchine.

come saremo in futuro 15 come saremo in futuro 14

2045-2099

La Terra si trasformerà in un gigantesco computer

Le persone che vorranno mantenere il loro corpo biologico vivranno in apposite riserve

L’umanità non sarà più limitata da fenomeni fisici come la velocità della luce

L’influenza dell’intelligenza artificiale supererà i confini terrestri per conquistare prima il sistema solare, e poi le altre galassie

Le stelle, i pianeti, e i meteoriti saranno trasformati in materia capace di sostenere lo sviluppo della vita

Entro il 2099, le macchine saranno in grado di costruire computer grossi quanto pianeti.

Suona tutto abbastanza incredibile, vero? Ma immaginate la rezione di un uomo medievale di fronte a uno smartphone. Molti di questi fenomeni sono già in atto e abbiamo già alcune dimostrazioni scientifiche delle sorprese che il futuro ci riserverà.

come saremo in futuro