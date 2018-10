5 ott 2018 13:51

COME SI FA A SPENDERE 20 MILIONI DA HARRODS? CHIEDETE ALLA MOGLIE DI UN BANCHIERE MISTERIOSO DI UN’EX REPUBBLICA SOVIETICA, CHE IN DIECI ANNI HA SCIALACQUATO UN PATRIMONIO AI GRANDI MAGAZZINI FACENDO INSOSPETTIRE IL FISCO – ARRIVATA CON IL MARITO IN INGHILTERRA GRAZIE A UN VISTO PER INVESTITORI, ORA LE HANNO SEQUESTRATO TUTTI I BENI PER LA LEGGE "MCMAFIA" (COME LA SERIE)...