COME SI IMPEDISCE A CHI GUIDA DI USARE IL TELEFONINO? CON UN SISTEMA RADAR AUTOMATICO CAPACE DI INDIVIDUARE L’IMPIEGO DELLO SMARTPHONE ALL’INTERNO DI UN VEICOLO E DI SEGNALARLO TRAMITE CARTELLI LUMINOSI - LE ANTENNE INTERCETTANO LE ONDE EMESSE IN CASO DI CHIAMATA, DI INVIO DI UN MESSAGGIO O DI USO DI INTERNET - IL PROBLEMA DI QUESTO SISTEMA E’ CHE…”

Articolo di Victoria Castro pubblicato da “la Repubblica” - Traduzione Marzia Porta

IL RADAR CHE FUNZIONA COME UN AUTOVELOX

In Francia l'uso del telefono al volante - responsabile di un incidente su dieci - è vietato dal 2003. A differenza di quanto accade per il monitoraggio degli eccessi di velocità, a oggi nessun sistema dissuasivo viene impiegato su larga scala per impedire al conducente di un veicolo di consultare lo smartphone mentre guida. Ma alcuni nostri vicini europei hanno deciso di affrontare il problema. La contea di Norfolk, non lontana da Londra, sta sperimentando un sistema radar automatico capace di individuare l' impiego del telefono all' interno di un veicolo e di segnalarlo tramite dei cartelli luminosi.

IL RADAR CHE FUNZIONA COME UN AUTOVELOX

È questione di onde I telefonini comunicano attraverso l' emissione di onde: onde radio Gsm nel caso di una chiamata o dell' invio di un messaggino sms, onde 3G e 4G se si tratta di scambi di dati via Internet. Le antenne del radar riescono a intercettare questi segnali, e un programma ne analizza la durata e l' intensità al fine di scartare quelli che derivano ad esempio dall' utilizzo di una app del Gps, dalla ricezione di notifiche o dall' attività del Bluetooth.

« La spia non si accende se chi telefona usa un apparecchio che permette di tenere le mani libere - consentito nel Regno Unito - o ascolta musica dallo smartphone tramite gli altoparlanti dell' automobile » , spiega Chris Spinks dell' azienda inglese Westcotec, che ha sviluppato il dispositivo. Il sistema non è solo in grado di distinguere se un occupante del veicolo telefona o invia messaggi di testo, ma anche se naviga in Internet o consulta i social mentre è in movimento.

IL RADAR CHE FUNZIONA COME UN AUTOVELOX

«Ma non raccoglie i numeri di telefono e non spia i dati», precisa Spinks. Tuttavia, il sistema non è in grado di riconoscere se a utilizzare il telefono è il guidatore o un passeggero. Per questo, la sua funzione per ora rimane puramente educativa, paragonabile a quella svolta dai pannelli luminosi che segnalano agli automobilisti la velocità a cui stanno procedendo senza però infliggere contravvenzioni.

« Non abbiamo ancora trovato sul mercato una tecnologia efficace per ovviare a questa mancanza » , spiega Chris Spinks. La Westcotec non esclude tuttavia la possibilità di sviluppare un sistema "repressivo" basato sulle foto della vettura.

telefono alla guida

La " videoverbalizzazione" In Francia la " videoverbalizzazione" - ovvero la scrittura di un "verbale" tramite telecamere di sorveglianza - è già una realtà. Limitata ai centri urbani, essa rileva solitamente il mancato rispetto del semaforo rosso e l' invasione delle corsie preferenziali dei bus, e prevede il successivo intervento di agenti di polizia, che osservando gli schermi di sorveglianza verificano i comportamenti scorretti prima di dare una multa. Dal 2017 il ricorso alla videoverbalizzazione è stato però esteso a dodici tipi di infrazione, tra cui il superamento della striscia bianca continua, il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza e l' uso del telefono durante la guida. Tuttavia, il dispositivo sembra poco adatto alle autostrade e alle grandi arterie.

alla guida con telefonino

Il grandangolo, no Per scongiurare l' uso del telefono alla guida, dalla scorsa primavera i Paesi Bassi hanno iniziato a sperimentare una fotocamera grandangolo in grado di scattare a distanza foto attraverso il parabrezza del veicolo. Anche in questo caso è richiesta un' analisi delle immagini da parte degli agenti, ma la polizia olandese si augura che un giorno il loro radar riesca a verbalizzare le contravvenzioni in maniera automatica.

telefonino alla guida

Il fatto che le foto vengano esaminate da una persona o da un software comporta diverse implicazioni legali. Alcune posture del conducente potrebbero essere interpretate erroneamente. E chi guida non è in grado di opporre documenti per contestare una contravvenzione immeritata. Il nome dell' azienda fornitrice della polizia stradale olandese non è noto. L' inglese Westcotec, dal canto suo, assicura di aver ricevuto segnali di interesse da parte di Paesi europei e mediorientali, oltre che dagli Stati Uniti, dall' Argentina e dalla Nuova Zelanda, dove stanno per partire delle sperimentazioni.