COMPORTAMENTO POCO CRISTIANO – GUAI IN VISTA PER CRISTIANO RONALDO: LA POLIZIA DI LAS VEGAS HA DECISO DI RIAPRIRE IL CASO DEL PRESUNTO STUPRO DELLA MODELLA KATHRYN MAYORGAAL - LA DONNA AVEVA DENUNCIATO LA VIOLENZA CHE ERA STATA CERTIFICATA DA VISITE MEDICHE, MA POI AVEVA DECISO DI TACERE PER 375MILA DOLLARI – MA GEORGINA CONTINUA A SOSTENERE CR7

Da www.corriere.it

cristiano ronaldo kathryn mayorga 1

Guai in vista per Cristiano Ronaldo. La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire il caso del presunto stupro che vide coinvolto il giocatore che avrebbe aggredito una modella americana Kathryn Mayorgaal Palms Hotel il 13 giugno del 2009.

È infatti emerso che la Mayorga, 34 anni insegnanti all’epoca dei fatti aspirante modella, avrebbe denunciato fin da subito la violenza che sarebbe stata anche certificata dalle visite mediche effettuate, ma si sarebbe poi fatta convincere a tacere in cambio di 375.000 dollari, per paura di accusare una persona così famosa.

cristiano ronaldo

Dal canto suo la polizia di Las Vegas non avrebbe portato avanti l’inchiesta sostenendo che la vittima non aveva rivelato il nome dell’assalitore.

La Mayorga avrebbe specificato di essere rimasta traumatizzata per anni prima di tornare a chiedere giustizia spinta dall’esempio del Movimento #Metoo. Attualmente la Mayorga, che soffre di una sindrome da disturbi post traumatici, ha deciso di fare causa a Cr7 chiedendo danni per milioni di dollari. Ma la riapertura dell’inchiesta penale potrebbe significare invece il carcere per il fuoriclasse portoghese.

Da “www.tio.ch”

georgina cristiano ronaldo

Accusato di stupro negli Stati Uniti - per una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel 2009 - Cristiano Ronaldo può contare sul sostegno della sua compagna, la modella spagnola Georgina Rodriguez.

La ragazza 23enne, madre della loro figlia, ha pubblicato un messaggio di sostegno nei confronti di Cr7 su Instagram: «Trasformi sempre gli ostacoli che si presentano sul tuo cammino in impulsi e in forza, per dimostrare quanto tu sia coraggioso. Grazie per farci apprezzare ogni tua partita. Sempre un po' di più. Ti amo».

cristiano ronaldo kathryn mayorga

Ricordiamo che Ronaldo è al centro di una tempesta mediatica in seguito alle rivelazioni di "Spiegel" della scorsa settimana. Nella rivista tedesca, Kathryn Mayorga, 34 anni, presunta vittima di Ronaldo, ha affermato di aver subìto uno stupro anale in una camera d'hotel di Las Vegas - il Palms Casino Resort - nella notte del 13 giugno del 2009.

