LA CONFESSIONE PERDUTA - O.J. SIMPSON: ''SE HO UCCISO MIA MOGLIE, C’ERA ANCHE UN COMPLICE'' - RISPUNTA IL VIDEO IN CUI L'EX GIOCATORE DI FOOTBALL DICHIARA CHE AVREBBE AVUTO UN “IPOTETICO COMPLICE” SE FOSSE STATO LUI A COMMETTERE L’OMICIDIO QUELLA NOTTE…

DAGONEWS

oj simpson

La Fox manderà in onda un’intervista del 2006 precedentemente ''persa in archivio'' in cui il famoso ex giocatore di football O.J. Simpson, fa alcune ipotesi su quello che sarebbe successo la notte in cui sono stati assassinati la sua ex moglie e un amico.

L’intervista andrà in onda l’11 marzo e il sito TMZ scrive che conterrà una teoria esplosiva sostenuta da O.J Simpson stesso: che un complice sarebbe stato presente sulla scena del crimine quella notte, se fosse stato lui a compiere gli omicidi.

Alcune fonti che hanno visto il filmato hanno riferito che “sembra di sentirlo parlare in prima persona di quanto accaduto, pur non essendo una confessione esplicita. Simpson ha però affermato senza mezzi termini la presenza di un complice in casa, senza tuttavia nominarlo.”

la scena del crimine

L’intervista sarebbe dovuta andare in onda dodici anni fa, insieme a un libro scritto da un autore anonimo col titolo “Se fossi stato io” ma sia luscita dell’intervista che quella del libro furono cancellate temendo una reazione negativa da parte del pubblico e dei familiari delle vittime.

l INSEGUImENTo di oj simpson 9

Le famiglie però, avrebbero finalmente dato il loro consenso alla Fox di mandare in onda l’intervista questo mese.

l inseguimento di oj simpson 7 la fuga di oj simpson 2



la fuga di oj simpson 3 OJ SIMPSON ex moglie oj simpson orme sulla scena del delitto simpson nicole brown simpson il momento del ritrovamento scena del crimine in casa simpson oj simpson schiarito e scurito a piacimento la fuga di oj simpson 5 oj simpson a las vegas oj simpson in tribunale l inseguimento di oj simpson 6 l inseguimento di oj simpson