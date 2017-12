CONSIGLI DI NATALE: 25 MINUTI DI SPORT AL GIORNO TOLGONO IL PANDORO DI TORNO - UNA SETTIMANA CONTINUATA DI CORSA O CYCLETTE PUÒ EVITARE I CHILI DI TROPPO E I DANNI AL METABOLISMO DELLE ABBUFFATE NATALIZIE - UNO STUDIO SCOPRE COME PROTEGGERSI DAGLI ABUSI ALIMENTARI

Agnese Ferrara per Repubblica-Salute

Una settimana di abbuffate basta a danneggiare il controllo della glicemia e la sensibilità all’insulina, oltre che a regalare chili di troppo. Ma gli specialisti della University of Michigan hanno scoperto l’antidoto. È lo sport, che può compensare questi danni metabolici. I ricercatori hanno fatto mangiare tutti i giorni, per sette giorni, il 30 % di calorie in più a due gruppi di volontari adulti, normopeso.

Nella stessa settimana il primo gruppo ha praticato attività fisica mentre il secondo no. «Si tratta di uno studio preliminare - hanno commentato i medici intervenendo al congresso annuale della American Physiological Society - ma ci permette di confermare che l’incremento dei marcatori dell’infiammazione nel tessuto adiposo e della proteina C reattiva nel sangue aumentano durante la settimana di abbuffate solo in chi è sedentario e non in chi si allena.

L’esercizio svolge un ruolo protettivo sia nella prevenzione dei chili superflui che nella risposta metabolica del tessuto adiposo, tamponando efficacemente gli effetti nefasti di brevi e intensi periodi di sgarri alimentari». E ci vogliono 25 minuti al giorno di attività aerobica (bisogna arrivare a sommare almeno 150 minuti alla settimana) protratta per almeno 7 giorni, si legge nello studio.

Più precisamente, aggiunge Massimo Sacchetti, del dipartimento di Scienze motorie umane e della salute all’università di Roma Foro Italico: «L’attività di tipo aerobico è la più indicata al dimagrimento ma richiede uno sforzo prolungato per oltre 20/25 minuti e ricava l’energia necessaria al movimento attraverso le vie metaboliche che usano principalmente l’ossigeno».

Per valutare se ci stiamo allenando bene bisogna verificare la frequenza cardiaca che deve attestarsi nelle cosiddette “aree allenanti”. Per calcolarla: togliere il numero dei nostri anni da 220. E poi calcolare il 70% della cifra ottenuta (esempio: 220 - 60= 160; poi 160x 70 / 100 = 112, che è la massima frequenza cardiaca di una persona di 60 anni). Se la raggiungiamo vuol dire che stiamo andando bene.

Le attività consigliate sono la marcia a passo sostenuto, per chi è sedentario, e il running, se non ci sono problemi articolari. Altrimenti la bicicletta, che fra tutti gli sport è anche il mezzo che permette di muoversi per tempi più prolungati a netto vantaggio del dimagrimento e del consumo metabolico. In palestra si trovano, invece, le attività aerobiche più efficaci: lo step, il vogatore e lo spinning.

«C’è infine anche una strada più breve - suggerisce Sacchetti –per chi ha buona salute ma poco tempo libero: un allenamento Hiit, ovvero High Intensity Interval Training. Bastano 15/20 minuti al giorno di questo tipo di allenamento in cui si alternano attività di tipo aerobico moderate e intense, con fasi di recupero». In pratica si può correre, o scegliere vogatore o cyclette per 10 minuti totali, alternando velocità intensa a moderata, fare esercizi di resistenza con i pesi per 5 minuti e fare defaticamento per altri 5 minuti.«I benefici sono i più rapidi - conclude lo specialista - ma va seguita solo se si gode di buona salute ».

