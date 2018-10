CORGI SENZA DOMANI – ELISABETTA II PIANGE LA SCOMPARSA DI WHISPER, UNO DEI FEDELI CAGNOLINI AL QUALE ERA MOLTO LEGATA. IL CORGI AVEVA 12 ANNI E PARE SIA MORTO PER LA STESSA FORMA CANCEROGENA CHE HA UCCISO GLI ALTRI CANI DELLA REGINA - UN COLPO AL CUORE PER LA SOVRANA CHE NELLA VITA AVREBBE PREFERITO OCCUPARSI DI CAVALLI E SEGUGI PIUTTOSTO CHE SEGUIRE IL RIGIDO PROTOCOLLO REALE

Erica Orsini per "Il Giornale"

i corgi della regina

Alla fine se n' è andato anche Whisper, l' ultimo corgi della Regina. Chi la conosce bene sa che Elisabetta avrebbe preferito occuparsi, nella sua vita, soltanto di cavalli e cani ed essere una tranquilla lady del countryside piuttosto che una Regina. Il suo amore per gli animali è ben noto, quello per i suoi cani era quasi un tratto caratteriale.

Nella sua vita ne ha posseduti una trentina e Whisper in realtà non era neppure suo. Elisabetta l'aveva adottato nel 2016, quando il suo padrone, colui che si era occupato di tutti gli altri quando la monarca non poteva, era morto lasciandolo solo a dodici anni. A quel punto alla Regina era parso logico ricambiare il favore e tenersi il cagnolino di quel suo fedele servitore.

il corgi

Lui, altrettanto fedelmente, la seguiva come un' ombra, di stanza in stanza, a Buckingham Palace, quando Elisabetta si muoveva e il legame tra i due appariva strettissimo.

«La Regina si era affezionata molto al cane spiegava ieri il Daily Mail È molto rattristata dalla sua scomparsa». Il cagnolino, che aveva 12 anni, si era sentito male alcune settimane fa, ma era ancora in grado di viaggiare da Windsor a Balmoral per la pausa di fine estate della Regina.

nonna regina elisabetta con i corgi by annie leibovitz

Le sue condizioni erano però peggiorate improvvisamente quando la Sovrana si trovava a Windsor ed li che Whisper è morto, una settimana fa.

La causa della morte non è nota, ma potrebbe essere una forma cancerogena, la stessa che si è portata via altri cani di Elisabetta come l' adorato Willow, che il veterinario aveva dovuto sopprimere a 15 anni per evitargli inutili sofferenze.

La Regina ha ancora due cani, ma la morte di Whisper mette fine alla sua lunghissima relazione con una razza di cui lei s' innamorò perdutamente all' età di 18 anni.

RITRATTO DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE CON CORGI

Fu proprio per il suo compleanno, nel 1944, che Elisabetta ricevette Susan, la sua prima Pembroke Corgi, da cui discesero poi tutti gli altri cani. Erano ammessi nel suo appartamento reale, la seguivano nei suoi spostamenti viaggiando in aereo e la sua famiglia. Elisabetta si occupava personalmente di dar loro da mangiare.

Amava portarli con sè nelle sue lunghe passeggiate in Scozia ed è anche grazie a quelle passeggiate che la Sovrana è riuscita a rimanere in forma invidiabile.

REGINA ELISABETTA CON JAMES BOND E CORGI

Ad uno di loro, Elisabetta era talmente affezionata che se l' era portato persino in luna di miele. Altri sono famosi per aver fatto la loro divertente comparsa quando Daniele Craig, nei panni di James Bond, sfilò in uno spot insieme alla Sovrana per l' inaugurazione dei Giochi Olimpici del 2012.

I cani sapevano quando la Regina li avrebbe portati a passeggio e quando no. Se lei arrivava indossando una Tiara, rimanevano sconsolati sui tappeti della stanza, consapevoli che non era il momento giusto.

I CORGI DELLA REGINA ELISABETTA

Ma se Elisabetta si presentava con un fazzoletto sulla testa allora la circondavano festosi, eccitati per la passeggiata imminente.

Cinque anni fa lei aveva deciso di non avere più cuccioli per casa. Era preoccupata che la loro vivacita' potesse essere causa d' incidenti. Con la morte di Whisper si conclude un ciclo felice che durava da 74 anni, una vita intera.

