LE CORNA LE PORTANO LE COPPIE INSOSPETTABILI – GLI INNAMORATI CHE SI SONO INCONTRATI A SCUOLA SONO PIÙ PROPENSI A TRADIRE: SEMBRANO INOSSIDABILI, MA PROPRIO PERCHÉ SI CONOSCONO DA TANTO ENTRA IN CAMPO LA NOIA – SI TROMBA FUORI DALLA PROPRIA CAMERA DA LETTO PER SESSO, MA ANCHE PER… - ECCO LE INDICAZIONI PER RICONOSCERE I CAMPANELLI DI ALLARME

DAGONEWS

Il loro sembra un nido felice: sono le coppie che si conoscono da una vita e che sembrano non risentire del passare del tempo.

Eppure sono proprio gli innamorati che si sono incontrati tra i banchi di scuola quelli più propensi a tradire.

Lo rivela uno studio della “Ashley Madison”, che ha rilevato come queste persone che stanno da tanto tempo insieme abbiano più probabilità di allontanarsi l'uno dall'altra proprio perché potrebbe sopraggiungere la noia.

Secondo gli intervistati, che hanno un’età media di quasi 38 anni, il 21% ha incontrato il coniuge a scuola e il 20% sul posto di lavoro.

Amori duraturi fino a quando non si cade in tentazione: il sesso è il motivo numero uno per cui le persone scelgono di tradire (61 per cento), il 45% degli intervistati desidera esplorare nuovi territori e il 44% cerca rassicurazioni emotive.

Tra questi, il 42% era alla ricerca di un’amicizia, il 30% aveva voglia di sentire di nuovo le "farfalle nello stomaco".

«I motivi per cui le persone tradiscono raccontano molto del tipo di relazioni in cui si trovano - ha detto Isabella Mise, direttore delle comunicazioni di Ashley Madison - Quando il sesso e l'intimità svaniscono, spesso la monogamia diventa una lotta, ma non si vuole lasciare il proprio partner.

L'infedeltà è una strada che permette loro di soddisfare determinati bisogni e rimanere felici nella loro relazione».

Se siete preoccupati che il vostro partner sia infedele ci pensa Louanne Ward, esperta in relazioni, a tracciare l’identikit del traditore. «Il primo tipo è quello dei “traditori accidentali”: alcuni diranno che non volevano fare del male a nessuno e che amano ancora il proprio partner.

Tra questi ci sono anche quelli che potrebbero essere incappati in un "errore di giudizio": diventano instabili, non comunicativi o fanno di tutto per dirvi quanto vi amano.

Si sentiranno in colpa, faranno regali inaspettati e cercheranno in ogni modo di trascorrere più tempo con voi, anche se poi saranno distanti.

L’ultimo tipo di traditore che potete trovare è il peggiore: parliamo del seriale. Si tratta di una persona recidiva, più difficile da beccare, in quanto ha imparato il mestiere.

Questo tipo di persona prova un brivido se riesce a non essere scoperta.

Farla franca gli dà il potere che desidera una personalità narcisistica. È difficile scoprire un tradimento se ci imbattiamo in questo tipo di persone, perché si tratta di esperti che padroneggiano bene la situazione».

