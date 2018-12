CORONA NON DEVE TORNARE IN CARCERE- CONFERMATO L’AFFIDAMENTO TERAPEUTICO PER CURARSI DALLA DIPENDENZA DI COCAINA - “L' IMMAGINE TV CON ATTEGGIAMENTI INSOFFERENTI E RISSOSI FA PARTE DEL SUO LAVORO”

Da Corriere della Sera

Le cadute di Fabrizio Corona nel lavoro «che sta gradualmente, ma solidamente per-correndo» devono essere giudicate senza «scivolosi ed impropri criteri estetico morali o peggio moralistici, scrive il Tribunale di sorveglianza di Milano confermando all' ex re dei paparazzi l' affidamento terapeutico per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina.

A favore di Corona, difeso dall' avvocato Antonella Calcaterra, ci sono le relazioni dei servizi sociali e della Polizia che testimoniano una «adesione totale al programma» di recupero.

Per i giudici (presidente Giovanna Di Rosa, relatore Simone Luerti) è evidente che coesistono in lui una figura pubblica, «che suscita opinioni molto controverse», e una personale. Esse si «confondono e sovrappongono», con la prima che ha sovrastato la seconda con atteggiamenti insofferenti e rissosi, specialmente in tv. Ma la comparsata in tv a pagamento, scrivono, può non piacere, ma fa «parte di una dimensione mediatica» e di uno sfruttamento commerciale dell' immagine dal quale, però, «sarà bene» che «si affranchi totalmente». Corona, non deve tornare in carcere, come avrebbe voluto l' accusa, ma deve ancora «essere aiutato ad essere se stesso () nel rispetto della legalità».

