Fabrizio Corona posta una foto, Nina Moric risponde ed esplodono i commenti dei followers. Non è la prima volta che succede, ma qualche ore fa l'ex paparazzo dei vip ha postato su Instagram la foto dei suoi due nuovi tatuaggi, sul palmi delle mani: e Nina non ha fatto mancare il suo messaggio di disapprovazione, come è spesso accaduto negli ultimi mesi, soprattutto dopo che il figlio Carlos si è iscritto a Instagram e ha iniziato a postare contenuti aiutato dal papà.

«Fabrizio ti prego, non andare nel tuo buco nero - scrive la ex compagna - Ho bisogno di te, anzi abbiamo bisogno. Carlos ti ama. Sii presente». Centinaia di followers hanno risposto al commento di Nina, molti per darle ragione, qualcuno per dare ragione a Corona, altri ancora - come spesso accade - semplicemente per insultare. Il post, con la didascalia «Stigmate» ha avuto oltre 16mila like e quasi 400 commenti.

