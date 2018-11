UN CORPO ALLA MODA? NO GRAZIE! – UNA BLOGGER DI FITNESS USA PHOTOSHOP PER MODIFICARE IL PROPRIO FISICO IN BASE AI VARI STANDARD DI BELLEZZA DI DIVERSI PERIODI STORICI: “NON TRATTATE IL VOSTRO CORPO COME IMPONE LA MODA. SMETTETE DI CAMBIARE MODELLANDOVI IN BASE A CIÒ CHE È CONSIDERATO BELLO” – E LE FOTO IN COSTUME DIVENTANO VIRALI

«La bellezza è negli occhi di chi guarda». Ma è davvero così? In realtà siamo tutti influenzati dal periodo in cui si vive e, che ci piaccia o no, gli "standard di bellezza" hanno sicuramente un impatto su ciò che percepiamo come attraente.

La blogger di fitness Cassey Ho ha così deciso di photoshoppare il proprio corpo in base alle tendenze delle diverse epoche storiche per porre l’attenzione sul fatto che il fisico non è un vestito da cambiare in base alla moda.

«Questa tendenza fa sentire le donne costantemente inadeguate – dice – Hai lavorato per avere un ventre scolpito? No, la moda vuole che tu abbia un mega sedere.

Perché trattiamo il nostro corpo come trattiamo la moda? Non si possono modellare i corpi come i vestiti. Smettete di buttare via la vostra fisicità».

E per dimostrarlo Cassey si è mostrata in costume, modificando il proprio corpo con Photoshop per dimostrare come l’idea di bellezza sia cambiata. E non importa essere magri o in carne, l’importante è accettarsi. «Hai un solo corpo. Abbraccia la tua bellezza e non buttarla via per una moda passeggera».

