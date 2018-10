CORSICA CONTRO IL TEMPO – SI ALLARGA LA CHIAZZA DI CARBURANTE A NORD DELL’ISOLA DOPO L’INCIDENTE TRA DUE NAVI: LA SCIA D’OLIO SI È ALLUNGATA PER OLTRE 20 KM QUADRATI AL LARGO DI CAPO CORSO – L’ALLARME DI GREENPEACE: LO SVERSAMENTO METTE A RISCHIO IL SANTUARIO DEI CETACEI – FOTO E VIDEO

La chiazza di carburante che si è creata a nord della Corsica dopo lo scontro tra due navi è sotto controllo: c'è una sostanziale stazionarietà dell'inquinante presente in mare. La Francia e l'Italia hanno circoscritto l'enorme chiazza di idrocarburi e assieme hanno avviato le operazioni di pulizia della marea nera che dureranno alcuni giorni.

La scia di olio si è allungata per una ventina di chilometri al largo di Capo Corso, e si è allargata anche di 300 metri per un totale di diverse centinaia di metri cubi. Mentre anche la Commissione europea segue e monitora la vicenda insieme all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, il ministro francese per la Transizione Ecologica, Francois De Rugy, ha rassicurato sul fatto che la situazione è sotto controllo.

L'assessorato all'Ambiente della Regione Liguria, da parte sua, monitora la macchia in mare per verificare eventuali ricadute e avvicinamenti alla costa. Ma un allarme arriva da Greenpeace per il Santuario internazionale dei Cetacei (il triangolo di mare racchiuso tra Nord della Sardegna, Corsica, Toscana e Liguria, fin quasi a Tolone, in Francia) dove ricorda «sono stati osservati sia la balenottera comune che il capodoglio».

L'incidente, avverte la ong, rende non più rinviabile introdurre «norme precise sulla protezione e sulla tutela del Santuario». Sotto il coordinamento delle autorità francesi e in applicazione del piano d'intervento RamogePol (tra Francia, Italia e Principato di Monaco per la lotta contro gli inquinamenti marini accidentali nel Mediterraneo) la Guardia Costiera italiana continua il monitoraggio dell'area con mezzi aerei e navali (anche una motovedetta 409 con speciali apparecchiature per verifiche ambientali) per conto del ministero dell'Ambiente per la messa in sicurezza del tratto di mare.

E prosegue il recupero dell'olio in mare da parte di uno dei tre mezzi antinquinamento della società consortile Castalia, convenzionata con il ministero dell'Ambiente. Per ricostruire l'accaduto e capire le ragioni e le responsabilità della collisione, vengono acquisiti elementi di carattere tecnico e strutturale sulle due unità coinvolte nel sinistro avvenuto a 15 miglia a nord di Capo Corso fra la motonave tunisina Ulisse, che trasportava camion e auto, e la motonave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera cipriota da cui si è sversato il carburante.

Si monitorano con attenzione anche le condizioni meteo-marine e le loro previsioni per comprendere la possibile evoluzione della macchia inquinante e pianificare le attività di emergenza. Sono previsti nei prossimi giorni corrente e vento verso la Corsica.

