QUANDO TUTTO È POLEMICA, NIENTE È POLEMICA! - SALVINI: ''NESSUNA POLEMICA, IO E DI MAIO CI SENTIAMO E CI MESSAGGIAMO TUTTI I GIORNI. IL CONTRATTO È SACRO, MA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA VA FATTA BENE''. CI VUOLE GIORGETTI PER SPIEGARE: ''NEL CONTRATTO, LA PRESCRIZIONE NON È SCRITTA COSÌ. IL M5S NON DEVE GUARDARE AI SONDAGGI, SONO GONFIATI. ANCHE TRA I NOSTRI DANNO ALLA TESTA. MA POI SI FA CADERE IL GOVERNO''. LEGA E M5S AL MOMENTO NON SONO D'ACCORDO SU NULLA. IL GIOCO DI NERVI VA AVANTI