COSA FAI A CAPODANNO? VADO SU PORNHUB – IL LANCIO DEL FILM SUGLI SCAMBISTI DI FILIPPO BOLOGNA, CON SCAMARCIO E LA FERRARI, SBARCA SULLA PIATTAFORMA DI VIDEO HARD – QUESTO TIPO DI PROMOZIONE PER UN FILM NON È NUOVA NEGLI STATI UNITI, MA LO È PER L'EUROPA: ECCO IL TRAILER DEL CAPODANNO TRASGRESSIVO (VIDEO)

Marina Pierri per "www.corriere.it”

Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Ludovico Succio, Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio interpretano i componenti di tre coppie che si danno appuntamento il 31 dicembre in uno chalet di montagna per salutare l’anno nuovo con una serata tra scambisti.

Ad accoglierli vi sono Mirko e Iole - Luca Argentero e Ilenia Pastorelli -, anfitrioni misteriosi. La commedia insinua il dubbio: sarà un Capodanno di trasgressione o una resa dei conti tra coppie annoiate?

Ecco la premessa di Cosa fai a Capodanno di Filippo Bologna, il cui red band trailer (ossia trailer destinato a un'audience più matura, vista per esempio la presenza di un certo tipo di linguaggio e/o nudo) è disponibile sulla piattaforma di streaming per adulti Pornhub per promuovere l'uscita del film in sala dal 15 novembre.

Un'operazione inedita in Europa

Realizzata da QMI Stardust con Pornhub, questo tipo di promozione per un film non è nuova negli Stati Uniti (dove il sito ha già lanciato Sin City 2 e Pupazzi senza gloria) ma lo è per l'Europa. Il red band trailer - ecco la specificità - è stato realizzato appositamente per il servizio di intrattenimento per adulti che conta oltre sei milioni di video e oltre novanta milioni di visitatori giornalieri.

Questione di parole chiave

L'oggetto di Cosa fai a Capodanno sono gli scambisti, ossia le coppie che «mescolano» i loro partner. Il termine, secondo una ricerca condotta da Pornhub stesso, è il 163° più ricercato dagli utenti italiani che preferiscono guardare i loro connazionali all'opera.

Interessanti anche i dati relativi a «orgia»: digitata principalmente dalle donne (+ 17% rispetto agli uomini, con un picco tra chi ha cinquantacinque e sessantaquattro anni), la mappa di ricerca per regione vede in pole position la Calabria e la Val D'Aosta mentre la parola appare poco gradita in Veneto (-13%).

