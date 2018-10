7 ott 2018 15:44

COSA MANGIANO NELLE MENSE GLI STUDENTI IN GIRO PER IL MONDO? – UNA CATENA DI RISTORANTI, CONOSCIUTA PER I SUOI PIATTI BIOLOGICI, HA STUDIATO COSA VIENE PROPINATO AGLI STUDENTI IN DIVERSE NAZIONI – E MENTRE IN ITALIA NON SI MANGIA POI COSÌ MALE, GLI STATI UNITI NON ECCELLONO PER LA PROPOSTA DI CIBI SALUTARI…