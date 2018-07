Ettore Livini per “la Repubblica”

Il Moro di Venezia, protagonista della memorabile battaglia a colpi di bompresso con New Zealand nella Louis Vuitton Cup del 1992, è pronto all' ennesima resurrezione. Ravenna, dopo avergli dedicato una via nel decimo anniversario della morte, ha apparecchiato - a venticinque anni dal tragico suicidio del 23 luglio 1993 - un' altra super-festa tutta per lui. […]

E il resto della dinastia ravennate prova a rimettere in piedi […] i fasti del vecchio impero di casa: facendo affari tra Italia e Sud America, tra latifondi di soia (la prima passione del capostipite Serafino) ed energia pulita (il sogno dell' erede Raul), con il corollario glamour di regate e matrimoni vip. Corredati qua e là - un' altra eco del passato - da qualche inciampo milionario nei paradisi offshore.

[…] A fine anni '80 Ferruzzi era leader mondiale della soia, numero uno in Europa nello zucchero, nell' olio e nei mangimi e in Italia nelle assicurazioni e nel calcestruzzo. […] L'era d' oro è durata meno di un decennio: le divisioni tra gli eredi di Serafino Ferruzzi - Alessandra, moglie di Carlo Sama, Idina, sposata con Raul, Arturo e Franca - hanno soffiato al "contadino" la guida del gruppo.

[…] Della fortuna di allora oggi resta poco. Carlo Sama - condannato per falso in bilancio e finanziamento pubblico dopo il crac - e Alessandra Ferruzzi sono tornati alle origini. A metà anni '90 hanno riacquistato all' asta parte delle tenute in Sud America di papà Serafino e si sono dedicati all' agricoltura vivendo a cavallo tra Paraguay e Montecarlo. […]

[…] Idina, moglie di Raul, ha scelto di diventare "suora laica" dopo il suicidio del marito. I figli hanno rinunciato all' eredità, fatta solo di debiti, e ognuno ha fatto la sua strada. Eleonora, la primogenita, ha provato a pilotare con alterne fortune la Venini (vetri di Murano) prima di cederla a Royal Scandinavia. E poi si è trasferita negli Usa con il marito Giuseppe Cipriani, rampollo della dinastia dell' Harry's bar a Venezia.

[…] Il figlio Ignazio - che con il fratello Maggio sta costruendo un piccolo impero alberghiero negli States - ha scelto la città romagnola per sposarsi con la modella inglese Jamie Elisabeth Gunns. La Gardini Srl, la cassaforte di famiglia che nei sogni del "contadino" doveva essere il cavallo di Troia per riconquistare l' impero Ferruzzi, è stata invece rilevata per intero dal figlio Ivan.

Il 49enne ex-editore di Left - molto più schivo e riservato del vulcanico padre - ha voluto segnare il distacco dal passato cambiandole nome - oggi è Gardini 2002. Ma in fondo coltiva gli stessi interessi di papà: si occupa di energie rinnovabili (Raul sognava negli anni '80 di riconvertire Ferfin alla plastica bio e alla benzina pulita), di materiale nautico, di allevamento ovini. Con profitto e acume visto che, facendo un passo alla volta e senza i fuochi d' artificio del padre, ha guadagnato quasi due milioni nel 2017.

Su Ravenna gravitano anche gli interessi della figlia minore, Maria Speranza detta Coquette.

Si è ritirata con i suoi amati cavalli (ha avuto una più che onorevole carriera sportiva) alla Monaldina, la tenuta di famiglia. Ha un paio di società che si occupano di costruzioni con interventi mirati nella zona del Pala De Andrè, il palazzetto lasciato da Raul alla città e dedicato a Mauro, dirigente Ferfin e fratello del cantautore Fabrizio. […]